За сутки выявлено 729 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 729 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 729 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:
На данный момент в Латвии скончались 2223 человека, заразившихся Covid-19.
За последние сутки проведено 14 603 теста на Covid-19, положительными оказались 5%.
Кумулятивный двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 462,8 случая в понедельник до 450,3 случая во вторник.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 125 689 человек.