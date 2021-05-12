За сутки выявлено 729 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 5%

Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

На данный момент в Латвии скончались 2223 человека, заразившихся Covid-19.

За последние сутки проведено 14 603 теста на Covid-19, положительными оказались 5%.

Кумулятивный двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 462,8 случая в понедельник до 450,3 случая во вторник.