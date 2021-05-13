"Майор Гром": российский кинокомикс про хорошего силовика и плохого борца с коррупцией. В чем подвох?

Майор полиции Санкт-Петербурга Игорь Гром - гроза преступников всех мастей. Не терпящий сантиментов, бумажной работы и каких-либо нормативов, он становится настоящей машиной правосудия, сам при этом не чураясь не совсем законных методов ведения работы. И стиль Грома работает - преступность в городе идет на убыль, начальство довольно.

Но всему приходит конец в тот момент, когда в городе объявляется загадочный Чумной Доктор - линчеватель, революционер, охотник на богачей и коррупционеров. Майор Гром приступает к расследованию, однако вскоре понимает, что имеет дело не с обычным преступником, который, помимо прочего, пользуется обширной поддержкой уставшего от воровства населения…

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор" ФОТО: kinopoisk.ru

Любой правильный кинокомикс про супергероя начинается, соответственно, с супергероя. Но не стоит ждать от брутального майора с сексапильной небритостью Игоря Грома (его играет Тихон Жизневский - исполнитель этой роли в оригинальной короткометражке 2017 года Александр Горбатов от съемок в продолжении отказался) привычных черт из американского мифа о героях в маске.

Во-первых, Игорь Гром, собственно, маску-то и не носит, оставляя этот интригующий атрибут главному злодею. То же самое - с псевдонимом и спецкостюмом - майор пускается в борьбу с преступностью, не скрывая личины (впрочем, для широкой аудитории он так и остается неизвестным). Это нарушает один из главных принципов архетипа традиционного супергероя - наличие альтер-эго.

Во-вторых, авторы не балуют зрителей ровно никакими подробностями о биографии Грома, в частности - об особенностях его становления как защитника слабых от суперзлодеев. И хотелось бы списать это на стремление к оригинальности, однако из-за такого расклада импортные Брюс Уэйн, Питер Паркер, Кларк Кент, да даже более поздние Пипец или V из "V значит Вендетта" грозят так и остаться для зрителей куда более знакомыми персонажами.

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор" ФОТО: kinopoisk.ru

В-третьих, традиционные супергерои всегда появлялись тогда, когда стражи правопорядка оказывались бессильны, более того - вторые зачастую приравнивали их к тем же преступникам. Решение же внедрить такого в казенную машину официального правосудия представляется довольно странным - зачем в таком случае вообще затевать жанровый кинокомикс, когда все указывает на менее чуждый для русского менталитета полицейский боевик наподобие "Крепкого орешка"?

Впрочем, и "Крепкого орешка" из "Майора Грома" никак не получится, хоть герой последнего подобно Джону Макклейну и представлен в стельку своим рубаха-парнем, не обезображенным разумом, зато честным, не стесняющимся иногда и крепкого словца. Однако тут же авторы в стремлении сделать "как у них", упустили главное - то, чего никогда не сможет дать неразборчивое подражание - убедительность и узнавание.