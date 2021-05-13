"Майор Гром": российский кинокомикс про хорошего силовика и плохого борца с коррупцией. В чем подвох?

До стриминг-платформ добрался "Майор Гром: Чумной Доктор" - первый российский кинокомикс, рассказывающий о борьбе сотрудника полиции с линчевателем в маске врачевателя чумы. В рубрике "Андрей уже посмотрел!" разбираем, каким получился фильм и как на него повлияла политическая повестка в России и мире.
Майор полиции Санкт-Петербурга Игорь Гром - гроза преступников всех мастей. Не терпящий сантиментов, бумажной работы и каких-либо нормативов, он становится настоящей машиной правосудия, сам при этом не чураясь не совсем законных методов ведения работы. И стиль Грома работает - преступность в городе идет на убыль, начальство довольно.
Но всему приходит конец в тот момент, когда в городе объявляется загадочный Чумной Доктор - линчеватель, революционер, охотник на богачей и коррупционеров. Майор Гром приступает к расследованию, однако вскоре понимает, что имеет дело не с обычным преступником, который, помимо прочего, пользуется обширной поддержкой уставшего от воровства населения…
Любой правильный кинокомикс про супергероя начинается, соответственно, с супергероя. Но не стоит ждать от брутального майора с сексапильной небритостью Игоря Грома (его играет Тихон Жизневский - исполнитель этой роли в оригинальной короткометражке 2017 года Александр Горбатов от съемок в продолжении отказался) привычных черт из американского мифа о героях в маске.
Во-первых, Игорь Гром, собственно, маску-то и не носит, оставляя этот интригующий атрибут главному злодею. То же самое - с псевдонимом и спецкостюмом - майор пускается в борьбу с преступностью, не скрывая личины (впрочем, для широкой аудитории он так и остается неизвестным). Это нарушает один из главных принципов архетипа традиционного супергероя - наличие альтер-эго.
Во-вторых, авторы не балуют зрителей ровно никакими подробностями о биографии Грома, в частности - об особенностях его становления как защитника слабых от суперзлодеев. И хотелось бы списать это на стремление к оригинальности, однако из-за такого расклада импортные Брюс Уэйн, Питер Паркер, Кларк Кент, да даже более поздние Пипец или V из "V значит Вендетта" грозят так и остаться для зрителей куда более знакомыми персонажами.
В-третьих, традиционные супергерои всегда появлялись тогда, когда стражи правопорядка оказывались бессильны, более того - вторые зачастую приравнивали их к тем же преступникам. Решение же внедрить такого в казенную машину официального правосудия представляется довольно странным - зачем в таком случае вообще затевать жанровый кинокомикс, когда все указывает на менее чуждый для русского менталитета полицейский боевик наподобие "Крепкого орешка"?
Впрочем, и "Крепкого орешка" из "Майора Грома" никак не получится, хоть герой последнего подобно Джону Макклейну и представлен в стельку своим рубаха-парнем, не обезображенным разумом, зато честным, не стесняющимся иногда и крепкого словца. Однако тут же авторы в стремлении сделать "как у них", упустили главное - то, чего никогда не сможет дать неразборчивое подражание - убедительность и узнавание.
Несмотря на все приметы "народности" (герой лепит пельмени, живет в разваливающейся квартире и почему-то использует Nokia 3310), Гром так и остается фанерным героем из дурного анекдота - по сути, ненаполненной болванкой. Возвращаясь к аналогии с "Крепким орешком", приходится признать, что лейтенант в исполнении народного артиста России Брюса Уиллиса парадоксальным образом оказался куда больше похож на простого русского мужика - уставшего, похмельного и разведенного, - чем карикатурный Гром.
Первое время фильм Олега Трофима (дебютировал в 2017-м нашумевшим мюзиклом "Лед") пытается отвлечь внимание от откровенно нефункционирующего героя профессиональностью киношной "сделанности" и некоторое время даже преуспевает в этом. Похвалить тянет и постановщика (особенно в музыкальных моментах), и оператора Максима Жукова, и весь художественный цех, но в особенности - монтажеров Юрия Кариха и Александра Пузырева, благодаря которым экшн-сцены в "Майоре" немудрено спутать с самой дорогостоящей продукцией Голливуда.
Но за внешним лоском то и дело проглядывается до ужасного плохой сценарий с обескураживающим количеством штампов и до смешного неуклюжими диалогами. Даром что на проекте работали аж восемь сценаристов - складывается ощущение, что авторы брали за пример супергеройское кино еще 90-х и упустили не только нолановскую трилогию о Бэтмене и комикс-эксперименты Зака Снайдера, но даже вездесущую франшизу от Marvel.
Создатели "Майора Грома" по какой-то причине собственными руками разрушают единственную за фильм интригу: суперспособность героя (умение за доли секунды просчитать успех принимаемых решений) делает его приключения практически лишенными какой-либо доли риска, а саму историю - тоскливой и нудной настолько, что стыдно при просмотре становится не за создателей, а почему-то за самого себя.
Однако все это проза, и неправильно будет упустить за техническими погрешностями истинную проблему "Майора Грома" - неубиваемый общественный скепсис по отношению к идее честного российского силовика. Не сейчас, не в 2021 году, не после разгонов протестов в Беларуси и России, не после пыток, издевательств и убийств в застенках ОВД обеих стран.
Видео: Трейлер фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
А ведь именно в бунте, вдохновленном действиями разоблачителя коррупции и распространяемого с помощью социальной сети (в фильме есть довольно дословные образы и Навального, и Павла Дурова, и среднестатистического "выскочки-либерала", и уже не дословный, а прямой - депутата Виталия Милонова), авторами фильма видится сущее зло.
Здесь есть все - массовые беспорядки, мародерство, подготовка терактов, даже вовлечение в них несовершеннолетних - авторы словно экранизировали не комикс, а фрагмент из родного Уголовного кодекса. Зато приезд тех самых "космонавтов" из ОМОНа представляется как однозначно благоприятный исход в любой запутанной ситуации. Мало того, создатели в своем желании поменять местами черное и белое решили дойти до абсурдного - в их представлении даже гимн Виктора Цоя "Перемен" служит делу силовиков. А ведь до такого не успел додуматься еще ни один из восточноевропейских диктаторов.
На стороне добра же - вседозволенность и безнаказанность на страже "правопорядка". "Вор должен сидеть в тюрьме" - именно эта фраза из известного сериала, которую майор Игорь Гром не произносит вслух, но всячески проецирует, в последнее время превратилась в гимн торжества жестокости, садизма и ненависти к человеческой жизни.
Гром, между делом, оставляет впечатление патологического садиста, и избить/унизить кого-нибудь "в рамках следствия" для него не просто инструмент работы, но отдельная радость.
И да - это герой семейного блокбастера для детей от 12 лет.
После провала фильма в российском прокате (впрочем, его купил для онлайн-показа гигант Netflix - сумма сделки не разглашается) остается только спокойно вздохнуть - будь "Майор Гром: Чумной Доктор" действительно удачным фильмом, неприятностей он доставил бы больше.
Вывод: Американский комикс и голливудский кинокомикс неотделимы от жизни. "Майор Гром: Чумной Доктор" же словно существует в информационных испарениях российских федеральных СМИ, и эта попытка объединить в одном котле восхваление полицейской жестокости с лекалами жанра графического романа откровенно не удалась. И слава богу.