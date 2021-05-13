Чт, 13.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в Латвии выявил потенциально опасные и малоизученные штаммы Covid-19, предупредил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков на сегодняшнем заседании правительства.

На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, который развился от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.

В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429 или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.

Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.

Глава Национальной справочной лаборатории Сергей Никишин сообщил на заседании правительства, что на прошлой неделе было секвенировано 465 проб, или 10% положительных проб.

На прошлой неделе в среднем проводилось 20 000 тестов на Covid-19 в будние дни и менее 5 800 тестов по выходным.

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