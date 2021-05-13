SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии

На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, который развился от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.

В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429 или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.

Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.

Глава Национальной справочной лаборатории Сергей Никишин сообщил на заседании правительства, что на прошлой неделе было секвенировано 465 проб, или 10% положительных проб.