В Латвии начал работу новый международный туроператор. Что о нем известно и куда можно полететь?
На латвийский рынок вышел международный туроператор Coral Travel, сообщили агентству LЕТА представители SIA Coral Travel Latvia.
На латвийский рынок вышел международный туроператор Coral Travel, сообщили агентству LЕТА представители SIA Coral Travel Latvia.
С 19 июня Coral Travel предложит полеты из Риги на популярные курорты Турции - Анталию, Аланью, Белек, Кемер и Сиде.
Чартерные рейсы из Риги будет два раза в неделю выполнять авиакомпания Turkish Airlines.
Coral Travel Latvia сотрудничает с латвийскими турагентствами, где клиенты могут оформить путешествия.
Недавно Coral Travel открыла также представительство в Литве. Coral Travel является одним из крупнейших туроператоров Польши, у компании есть также филиал в Германии.
Coral Travel входит в турецкую группу компаний OTI Holding. В холдинг входит сеть отелей Otium в Турции, Египте и Тунисе. Также холдинг владеет авиакомпанией Royal Flight.
По данным Firmas.lv, компания Coral Travel Latvia была зарегистрирована в феврале этого года, ее уставный капитал составляет 100 000 евро. Компания принадлежит турецкому холдингу Oti Holding Anonymous Sirketi, истинными выгодополучателями являются трое граждан Турции.