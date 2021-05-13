Чт, 13.05.2021
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Петерис Апинис, врач

В Латвии начал работу новый международный туроператор. Что о нем известно и куда можно полететь?

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

На латвийский рынок вышел международный туроператор Coral Travel, сообщили агентству LЕТА представители SIA Coral Travel Latvia.

С 19 июня Coral Travel предложит полеты из Риги на популярные курорты Турции - Анталию, Аланью, Белек, Кемер и Сиде.

Чартерные рейсы из Риги будет два раза в неделю выполнять авиакомпания Turkish Airlines.

Coral Travel Latvia сотрудничает с латвийскими турагентствами, где клиенты могут оформить путешествия.

Недавно Coral Travel открыла также представительство в Литве. Coral Travel является одним из крупнейших туроператоров Польши, у компании есть также филиал в Германии.

Coral Travel входит в турецкую группу компаний OTI Holding. В холдинг входит сеть отелей Otium в Турции, Египте и Тунисе. Также холдинг владеет авиакомпанией Royal Flight.

По данным Firmas.lv, компания Coral Travel Latvia была зарегистрирована в феврале этого года, ее уставный капитал составляет 100 000 евро. Компания принадлежит турецкому холдингу Oti Holding Anonymous Sirketi, истинными выгодополучателями являются трое граждан Турции.

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