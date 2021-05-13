Туроператора Alida tūrs внесли в "черный список" PTAC

Компания включена в соответствующий список, поскольку она не выполнила решение Комиссии по разрешению потребительских споров PTAC относительно расторгнутых договоров по оказанию туристических услуг.

В решении комиссии указано, что 7 сентября 2019 года заказчик заключил с Alida tūrs договоры на поездку четырех человек в Анталью с 7 по 17 мая 2020 года. 10 сентября 2019 года за поездку было заплачено 1847 евро 74 цента.

22 марта прошлого года потребитель отправил в компанию электронное письмо с вопросом о другом туристическом предложении и крайнем сроке расторжения договоров. Письма с таким же содержанием были отправлены 23 и 24 марта. 25 марта потребитель отправил компании электронное письмо с предложением о расторжении договоров и полном возмещении уплаченной суммы, указав, что договор аннулируется независимо от распространения Covid-19. Тогда из-за Covid-19 в Латвии был объявлен режим ​​чрезвычайной ситуации.

В Alida tūrs, не придя к общему решению, согласились расторгнуть договоры и вернуть клиенту уплаченную сумму до 9 июня 2021 года, ссылаясь на пункт 3 ст. 46 Закона об управлении распространением инфекции Covid-19.

В соответствующей статье говорится, что, если у клиента есть договор на комплексную туристическую услугу и одна из сторон в одностороннем порядке расторгла договор из-за объявления режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 в Латвии или из-за форс-мажора в пункте назначения из-за Covid-19, туроператор, если ему выдано специальное разрешение и оно действующее, имеет право составить подтверждение о том, что поездка была не использована. Клиент может воспользоваться данным подтверждением и выбрать другой туристический тур, главное - на такую же сумму, которая была уплачена изначально. Данное подтверждение может быть использовано в течение 12 месяцев со дня отмены режима чрезвычайной ситуации в стране. В Латвии первый режим чрезвычайной ситуации был отменен 9 июня 2020 года.

В письме Комиссии по разрешению потребительских споров РТАС попросил туроператора предоставить объяснение и причины спора. Компания ответила и пояснила, что 25 марта 2020 года она получила заявку от клиента на отмену тура, тем самым компания согласилась возместить клиенту сумму, которую последний потратил, с вычетом штрафа в необходимые сроки.

Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC пришла к выводу, что

причина спора - это сумма денег, подлежащая возмещению потребителю и срок оплаты. 9

Учитывая, что расторжение договоров не связано с Covid-19, комиссия считает, что Закон об управлении распространением инфекции Covid-19 на данный случай не распространяется. В конкретном случае применяются правила Кабинета министров о порядке подготовки и предоставления комплексных и связанных туристических услуг, а также правах и обязанностях путешественников и поставщиков комплексных и связанных туристических услуг.