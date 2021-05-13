Туроператора Alida tūrs внесли в "черный список" PTAC
Туроператор Alida tūrs внесен в "черный список" Центра защиты прав потребителей (PTAC). Решение приняла Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC.
Туроператор Alida tūrs внесен в "черный список" Центра защиты прав потребителей (PTAC). Решение приняла Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC.
Компания включена в соответствующий список, поскольку она не выполнила решение Комиссии по разрешению потребительских споров PTAC относительно расторгнутых договоров по оказанию туристических услуг.
В решении комиссии указано, что 7 сентября 2019 года заказчик заключил с Alida tūrs договоры на поездку четырех человек в Анталью с 7 по 17 мая 2020 года. 10 сентября 2019 года за поездку было заплачено 1847 евро 74 цента.
22 марта прошлого года потребитель отправил в компанию электронное письмо с вопросом о другом туристическом предложении и крайнем сроке расторжения договоров. Письма с таким же содержанием были отправлены 23 и 24 марта. 25 марта потребитель отправил компании электронное письмо с предложением о расторжении договоров и полном возмещении уплаченной суммы, указав, что договор аннулируется независимо от распространения Covid-19. Тогда из-за Covid-19 в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В Alida tūrs, не придя к общему решению, согласились расторгнуть договоры и вернуть клиенту уплаченную сумму до 9 июня 2021 года, ссылаясь на пункт 3 ст. 46 Закона об управлении распространением инфекции Covid-19.
В соответствующей статье говорится, что, если у клиента есть договор на комплексную туристическую услугу и одна из сторон в одностороннем порядке расторгла договор из-за объявления режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19 в Латвии или из-за форс-мажора в пункте назначения из-за Covid-19, туроператор, если ему выдано специальное разрешение и оно действующее, имеет право составить подтверждение о том, что поездка была не использована. Клиент может воспользоваться данным подтверждением и выбрать другой туристический тур, главное - на такую же сумму, которая была уплачена изначально. Данное подтверждение может быть использовано в течение 12 месяцев со дня отмены режима чрезвычайной ситуации в стране. В Латвии первый режим чрезвычайной ситуации был отменен 9 июня 2020 года.
В письме Комиссии по разрешению потребительских споров РТАС попросил туроператора предоставить объяснение и причины спора. Компания ответила и пояснила, что 25 марта 2020 года она получила заявку от клиента на отмену тура, тем самым компания согласилась возместить клиенту сумму, которую последний потратил, с вычетом штрафа в необходимые сроки.
Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC пришла к выводу, что
причина спора - это сумма денег, подлежащая возмещению потребителю и срок оплаты.
Учитывая, что расторжение договоров не связано с Covid-19, комиссия считает, что Закон об управлении распространением инфекции Covid-19 на данный случай не распространяется. В конкретном случае применяются правила Кабинета министров о порядке подготовки и предоставления комплексных и связанных туристических услуг, а также правах и обязанностях путешественников и поставщиков комплексных и связанных туристических услуг.
Соответствующие правила гласят, что если клиент решил расторгнуть договор до начала путешествия, то туроператор может потребовать денег за его расторжение. В свою очередь, туроператор должен возместить клиенту все требуемые платежи в соответствии с правилами не позднее чем через 14 дней после расторжения договора.
Согласно договоренности сторон, в случае досрочного бронирования, если клиент отменяет билет более чем за 30 дней до даты поездки, туроператор аннулирует билет с договорным штрафом в размере 69 евро на человека, а если более чем за 45 дней до поездки - билет аннулируется со штрафом в размере 0% от суммы стоимости билета.
Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC пришла к выводу, что Alida tūrs имеет право удержать комиссию за расторжение договора в размере 69 евро на человека, поскольку договоры были расторгнуты за 43 дня до поездки, 7 мая 2020 года. При расчете комиссия за расторжение договора составляет 276 евро, поэтому компания должна возместить потребителю 1571 евро 74 цента. Возврат должен был быть произведен не позднее чем через 14 дней после расторжения договора комплексного туристического обслуживания.
Решение комиссии по разрешению потребительских споров было принято 4 марта этого года, и Alida tūrs должен был его выполнить в течение 30 дней, однако этого не произошло, а потому компания была внесена в "черный список" PTAC.
Как объяснил LETA член правления Alida tūrs Юрис Цирулис, для него то, что его компанию включили в "черный список", стало большой неожиданностью.
Цирулис сообщил, что Alida tūrs в настоящее время ведет переговоры с клиентом и до конца этой недели выполнит решение Комиссии по разрешению потребительских споров PTAC.
По его словам, Alida tūrs не получил 4 марта решение PTAC, поэтому его исполнение было невозможным. "Обратившись к PTAC, я получил ответ, что решение было отправлено заказным письмом по почте", - сказал Цирулис.
При этом он отметил, что во время второго режима чрезвычайной ситуации, объявленного в стране из-за Covid-19, с 9 ноября 2020 года по 6 апреля этого года правительство постоянно призывало все компании перейти на удаленную работу.
Он также заявил, что особенно сбивает с толку тот факт, что раньше все общение с PTAC, включая принятие решений, осуществлялось в электронном виде, но сейчас, когда все компании перешли на удаленную работу, PTAC решил коммуницировать по почте.