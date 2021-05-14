Ассоциация торговцев призывает правительство разрешить работать ТЦ с площадью до 35 000 квадратных метров

Хенрик Данусевичс подчеркнул, что эксперты Минздрава и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) уже признали, что открытие этих торговых точек не повлекло бы за собой дополнительных эпидемиологических рисков.

Согласно решению правительства, с 7 апреля возобновить работу смогли небольшие торговые центры и магазины за их пределами, однако по-прежнему обслуживание покупателей внутри помещений запрещено в торговых центрах с отдельным входом и площадью более 7000 квадратных метров.

Данусевич утверждает, что с самого начала введения ограничений, независимо от занимаемой площади или сферы деятельности, торговцы постоянно подтверждали свою готовность и способность обеспечивать высочайшие стандарты безопасности, чтобы торговый процесс не создавал риска для покупателей или сотрудников.

"Латвия – единственная страна Европейского Союза, где разрешенная торговая площадь на одного покупателя составляет 25 квадратных метров, хотя в других странах она составляет 10–20 квадратных метров", - говорит президент LTA.

Вместо того, чтобы пойти навстречу этим предприятиям, правительство продолжает продвигать дискриминирующие условия недобросовестной конкуренции, подчеркнул Данусевичc.

Президент LTA подчеркивает, что места торговли, способные обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, достаточно безопасны для проведения торговли внутри помещений.

"Ведущие отечественные эпидемиологи подтверждают, что магазины в крупных торговых центрах с отдельным входом и автономной системой вентиляции не представляют большей опасности при приеме посетителей, чем торговые центры площадью менее 7000 квадратных метров. Открывая торговый центр площадью более 7000 квадратных метров и отделенные от торговых центров магазины, можно сократить физические контакты. Если торговцы соблюдают все правила безопасности, они считаются такими же безопасными, как и другие, независимо от их местоположения и размера", – говорит президент LTA.

Представитель торговцев добавляет, что торговцы, работающие в крупных торговых центрах и/или в торговых точках отдельно от супермаркетов, неоднократно обращались к правительству с просьбой пересмотреть введенные ограничения. Они подавали официальные письма, в которых давали обзор влияния ограничений на отрасль, а также предлагали ввести альтернативные решения, которые обеспечат строгое соблюдение гигиенических требований и в то же время позволят людям безопасно покупать нужные им товары.

"По непонятным причинам эти предложения не были рассмотрены правительством, что привело к дополнительной напряженности как в отрасли, так и в обществе, а также к обращению предприятий в Совет по конкуренции, Конституционный суд и другие защищающие демократию учреждения. Даже Всемирная организация здравоохранения публично заявила, что страны должны уметь сбалансировать охрану здоровья и экономику", – говорит Данусевич.