Пт, 14.05.2021
Люди рады не то что еде и напитку, люди рады сесть на стул и есть за столом, а не на капоте машины". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

Новый порядок таможенного оформления: Latvijas Pasts прогнозирует увеличение загруженности

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Новый порядок таможенного оформления, который вступит в силу с 1 июля, будет более ощутим для тех, кто планирует делать заказы в больших количествах, сообщил новостному агентству LETA председатель правления АS Latvijas Pasts Марцис Вилцанс.

Для компании это означает, что под новый порядок растаможивания могут попасть от 25 000 до 30 000 посылок в день, пояснил он. 

"Например, в Швеции, эта норма была введена раньше, и там количество посылок очень быстро уменьшилось, но потом постепенно восстановилось. Думаю, нам тоже стоит ожидать уменьшения количества посылок, особенно менее ценных, ведь люди не хотят дополнительных сложностей с растаможиванием товаров", - добавил Вилцанс.  

Председатель правления компании отметил, что Latvijas Pasts со своей стороны также предложит людям помощь в том, как выполнить эту процедуру. В то же время он сказал, что клиенты, которые часто получают товары и знакомы с процедурами таможенного оформления, вряд ли столкнутся с трудностями. 

Председатель правления прогнозирует значительное увеличение загруженности Latvijas Pasts и таможни.

Марцис Вилцанс подчеркивает:

"Идея таможенного оформления - требование не наше, не Службы государственных доходов (СГД), не латвийского государства. Данное регулирование инициировал Европейский союз (ЕС), и оно будет применяться ко всем его членам. Это приведет к большому "падению" заказов во всем мире электронной коммерции".

Как сообщалось ранее, новый порядок применения НДС потребовался потому, что огромный объем продаж дешевых товаров - из стран вне ЕС, и налог за них не взимается, что ставит в неравные условия европейских торговцев. Государства Евросоюза из-за этого терпят убытки.

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