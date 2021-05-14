Новый порядок таможенного оформления: Latvijas Pasts прогнозирует увеличение загруженности

Для компании это означает, что под новый порядок растаможивания могут попасть от 25 000 до 30 000 посылок в день, пояснил он.

"Например, в Швеции, эта норма была введена раньше, и там количество посылок очень быстро уменьшилось, но потом постепенно восстановилось. Думаю, нам тоже стоит ожидать уменьшения количества посылок, особенно менее ценных, ведь люди не хотят дополнительных сложностей с растаможиванием товаров", - добавил Вилцанс.

Председатель правления компании отметил, что Latvijas Pasts со своей стороны также предложит людям помощь в том, как выполнить эту процедуру. В то же время он сказал, что клиенты, которые часто получают товары и знакомы с процедурами таможенного оформления, вряд ли столкнутся с трудностями.

Председатель правления прогнозирует значительное увеличение загруженности Latvijas Pasts и таможни.

Марцис Вилцанс подчеркивает:

"Идея таможенного оформления - требование не наше, не Службы государственных доходов (СГД), не латвийского государства. Данное регулирование инициировал Европейский союз (ЕС), и оно будет применяться ко всем его членам. Это приведет к большому "падению" заказов во всем мире электронной коммерции". 2