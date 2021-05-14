Вновь поднято дело у самоубийстве студента колледжа, где учился Галявиев. Подросток вел себя похоже

Как пишет "Медуза", в Следственный комитет с просьбой проверить возможную связь самоубийства со стрельбой в школе обратилась мать покончившего с собой 17-летнего студента Мария Андреева.

Она рассказала в интервью RT, что ее сын покончил с собой за год и один день до стрельбы в школе - 10 мая 2020 года. Он учился в том же колледже ТИСБИ, но на курс младше Ильназа Галявиева.

За несколько месяцев до самоубийства у парня уже были попытки покончить с собой, в результате чего его на месяц положили в психиатрическую больницу. В начале прошлого года он отказался возвращаться к учебе в колледж, перевелся на заочное обучение, а затем и вовсе отчислился.

По словам его матери, в последние месяцы жизни он отдалился от родных, начал проявлять агрессию, сменил стиль одежды - начал одеваться в черное.

"Он стал очень агрессивным, оделся в черную одежду, носил маску и капюшон, говорил, что он бог, и резко оттолкнул семью. Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого [Галявиева] и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын",

- рассказала она "Интерфаксу".

После смерти молодого человека было возбуждено дело по статье о доведении до самоубийства, однако состава преступления констатировано не было, и дело закрыто.

13 мая Андреевой в Следственном комитете сообщили, что дело взято под контроль и снова будет поднято.

Напомним, Галявиев учился на четвертом курсе ТИСБИ, но был отчислен из-за академической задолженности. Его характеризовали как "тихого и неконфликтного студента".

После стрельбы в школе во время допроса он рассказал, что летом 2020 года в "начал пробуждаться монстр" и он начал "еще больше всех ненавидеть", а за два месяца до стрельбы он "осознал себя богом". За пару дней до преступления он завел Telegram-канал, где заявлял, что "убьет огромное количество биомусора".