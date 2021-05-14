Напряженка на всех фронтах: режим Лукашенко провис внутри и вовне

Так что вождь (который наверняка осмысливает и этот резонанс), похоже, еще думает, взвешивает, что менять в конституции и - главное - как обеспечить выживание себе и режиму.
И это тяжелое раздумье, равно как и появление декрета № 2 (идеи некоего форс-мажорного "коллективного президента") под впечатлением истории с "заговором пикейных жилетов" - симптомы того, что почти за 27 лет правления первый президент не создал жизнеспособную, самодостаточную систему государственных институтов, политический класс, нормальный механизм передачи власти.
Получается, что при уходе Лукашенко не обойтись без чрезвычайщины и вообще вся система может посыпаться от одного меткого выстрела снайпера.
С Россией тоже не все гладко
Сегодня режим переживает невиданный кризис легитимности как внутри страны, так и в международном плане. Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот заявил, что "даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене", но диалог "должен быть уважительным, честным и равноправным".
Однако пока Минск явно осознанно обостряет отношения с Варшавой, атакуя польское меньшинство в Беларуси, устами главы внешнеполитического ведомства ставит условия, на которых готов пустить в страну посла США. Понятно, что для гордых американцев такой тон неприемлем. То есть белорусское руководство на сегодня де-факто зажигает перед Фишер красный свет.
При этом Лукашенко заверил послов, что в отношениях с Россией все окей, "полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции".
На самом деле подписание пакета дорожных карт интеграции снова переносится. Раньше посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил об апреле-мае, теперь речь идет об осени.
Похоже, что интеграционный торг в очередной раз буксует. Минск хочет прежде всего заполучить ресурсы подешевле, Москва - опутать союзника институционально.
Вероятно также, что Владимир Путин настаивает на выполнении неких латентных, закулисных договоренностей (в том силе по части транзита власти в Беларуси). Во всяком случае, на такие предположения наводят обозревателей частые телефонные контакты и личные встречи двух вождей без объявления итогов этих переговоров.
Правящая верхушка недооценивает серьезность вызовов
Посол России Евгений Лукьянов 13 мая прокомментировал журналистам переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов на российские морские порты на Балтике, заверив, что "тут не надо искать лишней политики".
Но при этом, судя по всему, не был задан более острый вопрос: почему Россия в мае в 2,2 раза сокращает поставки нефти на белорусские НПЗ, и прежде всего на новополоцкий "Нафтан". Убоялись американских санкций? Но ведь, во-первых, они вступают в действие только с 3 июня, а во-вторых, российским компаниям не привыкать работать под западными санкциями.
Аналитики не исключают, что на самом деле санкции США - это лишь предлог для Москвы, чтобы нажать на Минск исходя из своих интересов.
Если говорить о других важных союзниках Лукашенко, то Китаю, для которого Беларусь - лишь звено пути на рынки Старого Света, надо думать, абсолютно ни к чему конфронтация белорусского режима с Европой. Надежды же Минска на светлые перспективы сотрудничества с Руандой и Сьерра-Леоне - скорее, только дань дежурной риторике в связи с вручением верительных грамот.
Беларуси крайне нужны конструктивные контакты с передовым миром, и прежде всего с Западом. Но режим явно хочет восстановить донельзя испорченные отношения в основном на своих условиях. Однако Евросоюз и США на этот раз, кажется, готовы быть принципиальнее, чем во время прежних кризисов в отношениях.
Точно так же режим хотел бы на своих условиях перевернуть страницу (выражение Лукашенко) в отношениях с обществом: чтобы недовольные смирились и приняли диктат грубой силы.
При этом правящая верхушка явно недооценивает степень падения своего авторитета в обществе, его настроенность на перемены. Прогрессивная часть населения просто ждет своего часа. Система же, выстроенная под интересы одного человека, в некий момент может быстро пойти по швам.