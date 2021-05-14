Напряженка на всех фронтах: режим Лукашенко провис внутри и вовне

Европейцы не определились, стоит ли их дипломатам вручать верительные грамоты человеку, которого Брюссель не признал победителем прошлогодних выборов. А представителю США госпоже Фишер, как следует из ее заявлений, не дают въездную визу.

Впрочем, и с Москвой непросто. Лукашенко заверил послов, что с Россией "полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции". На самом деле подписание пакета дорожных карт интеграции снова переносится. Похоже, что интеграционный торг в очередной раз буксует. Минск хочет прежде всего заполучить ресурсы подешевле, Москва - опутать союзника институционально.

Новая конституция: вождь не намерен менять суть системы

Чтобы не выглядеть замшелым автократом-консерватором, Лукашенко попытался козырнуть перед послами подготовкой новой конституции. Он заявил, что белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который, мол, идет открыто, с широким обсуждением.

Однако какова концепция изменений основного закона, до сих пор непонятно. Не прояснила этого для широкой публики и прошедшая в тот же день, 13 мая, встреча Лукашенко с руководителями конституционной комиссии. В отчете о встрече - в основном общие слова.

В частности, сообщается, что Лукашенко поблагодарил граждан, которые активно себя ведут и направляют предложения о возможных изменениях конституции. Но нетрудно понять: будет принято лишь то, что соответствует видению вождя политического режима.

Сам же он открывать карты не спешит. Заявил, что практически не вмешивается в работу конституционной комиссии и активно подключится к обсуждению, когда проект будет готов. Но сложно себе представить, что члены комиссии без ведома вождя рискнут вносить в конституцию некие принципиальные изменения.

По итогам встречи с Лукашенко председатель комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич сообщил журналистам, что обсуждались некоторые аспекты перераспределения властных полномочий между президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. То есть де-факто Лукашенко все же направляет деятельность комиссии.

При этом ее члены наверняка чутко улавливают главное: вождь не намерен менять суть жесткой авторитарной системы. Отсюда все эти рефрены официальных лиц и провластных комментаторов про необходимость сильной президентской власти. Также официальная пропаганда активно продвигает мысль, что и нынешняя конституция хороша, устраивает-де большинство белорусов. Это подготовка общественного мнения к тому, что перелицовка основного закона может оказаться декоративной.

Тяжко, когда нет механизма передачи власти

Вождь же, возможно, пока так и не определился с новациями. Одним из вариантов страховки на период транзита власти он, вероятно, видит Всебелорусское народное собрание с закрепленными в новом основном законе могучими полномочиями. Вместе с тем появление нашумевшего декрета № 2 показывает, что в будущем особая ставка может быть сделана на Совет безопасности.