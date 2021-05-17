airBaltic приглашает на работу 30 механиков и 20 студентов-механиков

Старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом Алина Рощина отмечает: "Обеспечивая устойчивое развитие предприятия, airBaltic уже несколько лет занимается профессиональной подготовкой авиационных техников, а также сотрудничает с учебными заведениями Латвии. В настоящее время с перспективой на много лет вперед, планируя 150 новых рабочих мест для технического персонала до 2023 года, мы начинаем интенсивное привлечение и подготовку дополнительного технического персонала, который будет обслуживать самолеты авиакомпании. airBaltic предоставляет возможность всем желающим с техническими навыками, с наличием предварительных знаний в авиационной инженерии или без них присоединяться к нам, чтобы получить квалификацию техника в ближайшие годы".