airBaltic приглашает на работу 30 механиков и 20 студентов-механиков

Старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом Алина Рощина отмечает: "Обеспечивая устойчивое развитие предприятия, airBaltic уже несколько лет занимается профессиональной подготовкой авиационных техников, а также сотрудничает с учебными заведениями Латвии. В настоящее время с перспективой на много лет вперед, планируя 150 новых рабочих мест для технического персонала до 2023 года, мы начинаем интенсивное привлечение и подготовку дополнительного технического персонала, который будет обслуживать самолеты авиакомпании. airBaltic предоставляет возможность всем желающим с техническими навыками, с наличием предварительных знаний в авиационной инженерии или без них присоединяться к нам, чтобы получить квалификацию техника в ближайшие годы".
Всех желающих airBaltic приглашает присоединиться к онлайн-семинару 20 мая 2021 года, на котором будут более подробно разъясняться возможности работы в airBaltic, повседневные обязанности авиационных техников, а также будет возможность задать вопросы. Подать заявку на участие в мероприятии можно здесь.
Компания предлагает возможности работы людям и с авиационным образованием, и без него. airBaltic обеспечивает и полный, и частичный курс обучения механиков, который необходим для того, чтобы работники получили квалификацию техника по возможности быстрее.