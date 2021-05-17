Пн, 17.05.2021
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airBaltic приглашает на работу 30 механиков и 20 студентов-механиков

ФОТО: Пресс-фото

Латвийская авиакомпания airBaltic начала набор 30 механиков и 20 студентов-механиков для работы с ее растущим флотом самолетов Airbus A220-300, обслуживание которых в будущем будет проводиться в новом, более просторном самолетном ангаре.

Старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом Алина Рощина отмечает: "Обеспечивая устойчивое развитие предприятия, airBaltic уже несколько лет занимается профессиональной подготовкой авиационных техников, а также сотрудничает с учебными заведениями Латвии. В настоящее время с перспективой на много лет вперед, планируя 150 новых рабочих мест для технического персонала до 2023 года, мы начинаем интенсивное привлечение и подготовку дополнительного технического персонала, который будет обслуживать самолеты авиакомпании. airBaltic предоставляет возможность всем желающим с техническими навыками, с наличием предварительных знаний в авиационной инженерии или без них присоединяться к нам, чтобы получить квалификацию техника в ближайшие годы".

Всех желающих airBaltic приглашает присоединиться к онлайн-семинару 20 мая 2021 года, на котором будут более подробно разъясняться возможности работы в airBaltic, повседневные обязанности авиационных техников, а также будет возможность задать вопросы. Подать заявку на участие в мероприятии можно здесь.

Компания предлагает возможности работы людям и с авиационным образованием, и без него. airBaltic обеспечивает и полный, и частичный курс обучения механиков, который необходим для того, чтобы работники получили квалификацию техника по возможности быстрее.

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