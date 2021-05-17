Торговые центры призывают разрешить работать всем магазинам с механической вентиляцией

В письме подчеркивается, что качество воздуха имеет важное значение в борьбе с распространением вируса Covid-19 в помещениях и Всемирная организация здравоохранения отмечает, что системы вентиляции в зданиях играют важную роль в улучшении качества воздуха.
Вентиляция в маленьких магазинах, которым в настоящее время разрешено работать, часто бывает более низкого качества, чем в крупных торговых центрах, в которых работает тщательно спланированная, профессионально построенная и обслуживаемая механическая вентиляция, способная обеспечивать эпидемиологически безопасную среду.
В письме министру здравоохранения Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) указывает на ряд научных исследований, которые подтверждают значительное влияние вентиляции на качество воздуха в помещениях и ее способствование ограничению распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в плохо вентилируемых помещениях существует высокий риск заражения Covid-19 и системы вентиляции в зданиях играют важную роль в улучшении качества воздуха, тем самым снижая риск распространения вируса внутри помещений.
Исследователи Массачусетского технологического института, анализируя распространение вируса Covid-19 внутри помещений, пришли к выводу, что безопаснее находиться в помещениях с большим объемом воздуха и более высокой скоростью вентиляции. В свою очередь, исследователи из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Environmental and Modelling Group) признают, что измерения уровня CO2 могут использоваться в качестве индикатора плохой вентиляции воздуха.