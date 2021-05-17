Торговые центры призывают разрешить работать всем магазинам с механической вентиляцией

В письме подчеркивается, что качество воздуха имеет важное значение в борьбе с распространением вируса Covid-19 в помещениях и Всемирная организация здравоохранения отмечает, что системы вентиляции в зданиях играют важную роль в улучшении качества воздуха.

Вентиляция в маленьких магазинах, которым в настоящее время разрешено работать, часто бывает более низкого качества, чем в крупных торговых центрах, в которых работает тщательно спланированная, профессионально построенная и обслуживаемая механическая вентиляция, способная обеспечивать эпидемиологически безопасную среду.

В письме министру здравоохранения Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) указывает на ряд научных исследований, которые подтверждают значительное влияние вентиляции на качество воздуха в помещениях и ее способствование ограничению распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в плохо вентилируемых помещениях существует высокий риск заражения Covid-19 и системы вентиляции в зданиях играют важную роль в улучшении качества воздуха, тем самым снижая риск распространения вируса внутри помещений.