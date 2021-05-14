Лукашенко разрешил стрелять по протестующим

В этом выпуске:

Александр Лукашенко разрешил силовикам стрелять по протестующим. Сам он собирается на очередную встречу с Владимиром Путиным и хочет занять у России 100 млрд рублей через облигации.

Материалы дела о признании структур Навального экстремистскими засекретили из-за личных данных силовиков, пишут российские СМИ. Само заседание суда перенесли на 9 июня.

В Москве за сутки число новых случаев заболевания ковидом выросло на четверть. Ждет ли российскую столицу новый локдаун?

Сегодня в мире отмечают день борьбы с гомофобией и трансфобией. К этой дате 15 политических партий Грузии впервые в истории страны подписали меморандум в поддержку ЛГТБ-сообщества.

Лукашенко разрешил силовикам стрелять по участникам протестов

Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это делалось в рамках закона, пишет белорусская служба Радио Свобода. Такие изменения содержатся в законах "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности" и "О государственной защите".

Милиция получает право использовать боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, а также право запрещать гражданам вести видео- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности.

Сотрудникам милиции также разрешили проводить личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании. Органы внутренних дел наделяют и правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

На государственную защиту могут рассчитывать чиновники, силовики, судьи, журналисты, члены избирательных комиссий и других лиц, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя госоргана об угрозе посягательства на их жизнь, здоровье или имущество. Подпав под госзащиту, они могут получить широкий спектр способов защиты – от перевода на другую работу до изменения внешности, если обеспечить безопасность другими мерами нельзя.

С августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Однако официальные данные ЦИКа были опровергнуты данными платформы "Голос", которая смогла собрать значительное количество фотографий бюллетеней и протоколов по участкам. Протестующие требуют ухода Лукашенко и проведения новых выборов. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

В августе 2020 года тысячи людей были задержаны, избиты, а после подвергнуты уголовному преследованию за участие в мирных протестах. Уголовные дела против несогласных продолжают заводить: по данным правозащитного центра "Весна", сейчас в Беларуси более 360 политических заключенных. В начале мая четыре немецких адвоката от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении Лукашенко преступлений против человечности.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, что привело к серьезному ущербу здоровью. В частности, они рассказали, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. "В целом действия властей можно назвать только зверскими", – отметили адвокаты.

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