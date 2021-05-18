Упростят решения для уплаты налогов для малых предпринимателей

Упрощенным решением уплаты налогов смогут пользоваться плательщики налога на микропредприятие, которые не имеют долгов по налогу на микропредприятия и ведут бухгалтерский учет путем простой записи. Использовать счет SDI не смогут плательщики налога на микропредприятие – общества с ограниченной ответственностью и плательщики налога на добавленную стоимость, имеющие право на использование налогового режима микропредприятия до конца 2021 года.

Для налогоплательщиков, которые будут использовать счет SDI и обеспечат зачисление или внесение всех доходов от хозяйственной деятельности на счет SDI, налог в установленном размере с оборота на счете SDI будет рассчитываться, удерживаться и перечисляться в государственный бюджет автоматически без привлечения налогоплательщика – это будет делать VID в сотрудничестве с кредитными учреждениями. К тому же налогоплательщик, использующий упомянутое решение, будет освобожден от подготовки и подачи налоговых и информационных деклараций.

Налогоплательщик должен будет открыть счет SDI в том кредитном учреждении, которое будет предлагать такую услугу, и информацию о начале использования счета SDI надо будет согласовать с VID.

Налогоплательщик имеет право начать использование упрощенного решения для уплаты налога со дня получения статуса плательщика налога на микропредприятие, если его владелец решит стать плательщиком налога на микропредприятие, или микропредприятие до этого было плательщиком подоходного налога для предприятий или подоходного налога для населения, но

решило со следующего периода таксации изменить применяемый налоговый режим на налоговый режим для микропредприятий.

В свою очередь нынешние плательщики налога на микропредприятие после заявления об использовании упрощенного решения для уплаты налогов смогут начать его применение с первого числа следующего квартала.

Как только использование счета будет согласовано, налогоплательщик должен будет обеспечить зачисление или внесение доходов от хозяйственной деятельности на счет SDI. В свою очередь дальнейшие действия в связи с уплатой налогов будет осуществлять VID в сотрудничестве с кредитными учреждениями.

Начисление и уплата налога для налогоплательщиков, использующих решение счета SDI, будет осуществляться оперативно – налог будет начисляться и удерживаться с каждого поступающего на счет SDI платежа, и доходы, оставшиеся на счете SDI после начисления и удержания налога, будут свободно доступны налогоплательщику.