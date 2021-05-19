ЕС откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов

Дипломаты также приняли решение повысить показатель случаев заболевания Covid-19, при превышении которого страна считается небезопасной. Это означает увеличение количества стран, из которых будет разрешен въезд в ЕС.
Ожидается, что министры стран ЕС утвердят новые правила в пятницу.
В настоящее время запрещено въезжать в ЕС по несущественным причинам, за исключением стран, признанных безопасными.
Тем временем в Европе постепенно снимаются ограничения, введенные для борьбы с пандемией, и вновь открываются предприятия, бары, рестораны и отели.
Новые правила по-прежнему будут препятствовать въезду не привитых от Covid-19 людей из большинства стран в ЕС, но может, например, быть разрешен въезд из Великобритании, где успешно проводится собственная кампания вакцинации.