ЕС откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов

Дипломаты также приняли решение повысить показатель случаев заболевания Covid-19, при превышении которого страна считается небезопасной. Это означает увеличение количества стран, из которых будет разрешен въезд в ЕС.

Ожидается, что министры стран ЕС утвердят новые правила в пятницу. 6

В настоящее время запрещено въезжать в ЕС по несущественным причинам, за исключением стран, признанных безопасными.

Тем временем в Европе постепенно снимаются ограничения, введенные для борьбы с пандемией, и вновь открываются предприятия, бары, рестораны и отели.