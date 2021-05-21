Израиль решил объявить перемирие с ХАМАС

"Кабинет безопасности Израиля единогласно поддержал рекомендации всех представителей служб безопасности […] принять инициативу Египта о провозглашении одностороннего и безусловного прекращения огня, которое вступит в силу позже", - сказано в заявлении правительства. Израильский кабинет также отметил, что в ходе кампании последних дней Израиль добился "огромных достижений, часть которых беспрецедентна".

По данным журналистов, огонь будет прекращен с двух часов ночи в пятницу по местному времени (совпадает с московским). Об этом же времени прекращения огня говорят и в ХАМАС. Однако в заявлении правительства Израиля лишь сказано, что перемирие начнется "позже".

Вскоре после объявления о прекращении огня, на юге Израиля зазвучали сирены тревоги - это значит, что из сектора Газа были снова выпущены ракеты. Палестинские СМИ в Газе пишут о новых авиаударах по сектору.

Обострение в Израиле началось 11 дней назад. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 232 мирных жителя, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).

В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться - их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод и Ашкелон.

Опасные несколько часов

Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалуф передает, что перед объявлением о перемирии стороны конфликта усилили военные действия.

Утро в Газе 20 мая. Нынешняя военная операция наносит инфраструктуре сектора Газа самый большой урон за последние много лет ФОТО: Getty Images

"Последние несколько часов перед перемирием - всегда самые опасные: израильские авиаудары и ракетные обстрелы палестинских радикальных фракций стали интенсивнее. Каждая сторона хочет показать, что именно она сделала последний выстрел", - говорит он.

Ранее Израиль не отреагировал на предложение ХАМАС прекратить огонь, но накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится до тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.

Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.

В четверг израильская армия продолжила обстрел Газы ФОТО: EPA

Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере пять жилых домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.