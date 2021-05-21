Израиль решил объявить перемирие с ХАМАС
Правительство Израиля на заседании в четверг приняло решение о перемирии с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.
Правительство Израиля на заседании в четверг приняло решение о перемирии с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.
"Кабинет безопасности Израиля единогласно поддержал рекомендации всех представителей служб безопасности […] принять инициативу Египта о провозглашении одностороннего и безусловного прекращения огня, которое вступит в силу позже", - сказано в заявлении правительства. Израильский кабинет также отметил, что в ходе кампании последних дней Израиль добился "огромных достижений, часть которых беспрецедентна".
По данным журналистов, огонь будет прекращен с двух часов ночи в пятницу по местному времени (совпадает с московским). Об этом же времени прекращения огня говорят и в ХАМАС. Однако в заявлении правительства Израиля лишь сказано, что перемирие начнется "позже".
Вскоре после объявления о прекращении огня, на юге Израиля зазвучали сирены тревоги - это значит, что из сектора Газа были снова выпущены ракеты. Палестинские СМИ в Газе пишут о новых авиаударах по сектору.
Обострение в Израиле началось 11 дней назад. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе погибли по меньшей мере 232 мирных жителя, около 100 из них - женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).
В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться - их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод и Ашкелон.
Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалуф передает, что перед объявлением о перемирии стороны конфликта усилили военные действия.
"Последние несколько часов перед перемирием - всегда самые опасные: израильские авиаудары и ракетные обстрелы палестинских радикальных фракций стали интенсивнее. Каждая сторона хочет показать, что именно она сделала последний выстрел", - говорит он.
Ранее Израиль не отреагировал на предложение ХАМАС прекратить огонь, но накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится до тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.
Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.
Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере пять жилых домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.
Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газа.
По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, а также уничтожено несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.
Президент США Джо Байден призывал израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивал на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.
Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. За это время по Израилю было выпущено более 3,5 тыс. ракет, Израиль нанес по сектору Газа сотни авиаударов.
Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.
Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.
9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.
Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.
10 мая ХАМАС выпустил по Израилю первую партию ракет, после чего израильское командование приняло решение о начале военной операции "Страж стен".