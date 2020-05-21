На шопинг через окно, или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

С сегодняшнего дня Рига официально открывает купальный сезон - на пляжах столицы приступили к работе спасатели.

Считаете свою работу бесполезной? С вами поспорят спасатели в 11+ градусов жары!

Не, ну мы не знаем, может они спасают не от воды, а от необдуманных решений "Мне кажется я его люблю! - Светочка, ну он же Водолей, зачем оно тебе надо?!". Ну ладно, нельзя исключать и заботу о безопасности моржей "Гляди, вон та дама - морж. - Купалась в 11+? - Нет, просто крупная и с усами".

Говоря о животных. Никогда не догадаетесь, кто поскребся в двери Валмиерского театра. Бобер! Бился, бился, но двери театра так и не распахнулись. Понятия не имеем, какое-такое дело было у бобра к театру "Откройте наконец, я за женой! В прошлом театральном сезоне Ингуна Львовна оставила в гардеробе свою шапку!". Но ясно одно - ковид уже даже животных заколебал.

Кстати, завтра пройдет финал конкурса "Евровидение". Да-да, он еще идет. Приятно, что, когда в этом конкурсе побеждает страна-участница - ей достается прекрасная дыра в бюджете на несколько миллионов евро! Удивительно, но мы думали, что в этом году в связи с экономической ситуацией, от нашей страны на Евровидение сможет поехать только автобус Рига - Роттердам. Ремонт дорог? Или может детская площадка? Зачем, давайте лучше споем! Прям как в Болливудском фильме.

Мимо следующей новости, несмотря на ее чернушность, мы просто не смогли пройти - на днях в одной стране проходили соревнования по копке могил на скорость. Мм, а можно нам другого тамаду? Интересно, что соревнование проходит там регулярно – скажите уже им кто-нибудь, что "кладбище" не от слова "клад". Ладно, так или иначе люди полезным делом заняты. Это вам не футбол. Единственное, что нас беспокоит - какие там за призы?

"Вы молодец, вот ваш абонемент в крематорий! - Но я не хочу. - Ну, есть еще билет на концерт Леонтьева в Сигулде. - Ладно. Марина, где мои огнеупорные плавки?!".

Ну, а мы, отдел маркетинга и силы воли Balticom, на этой неделе получили самый ценный товар - 100 кг конфет "Коровка". Чуем, что к концу месяца 100 кг будет весить не только "Коровка"... Зачем так много конфет? Дело в том, что мы очень любим наших клиентов, поэтому на случай праздника всегда готовы презентовать им небольшой вкусный подарок. Ну, и на случай вселенского факапа (с нашей стороны), мы тоже стараемся подсластить ситуацию. И нет, "вы мне не ответили", "ваш фирменный синий какой-то грязный" и "почему ваш офис так далеко" - факапом не считается. В общем, до лета мы хотели сбросить четыре килограмма, осталось еще 8!

А какой знак зодиака избегаете вы? 😆