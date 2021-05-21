Открытие любимых магазинов, кафе на улице и не только! Торговые центры сообщили о долгожданных изменениях

В Akropole постепенно возобновит работу ряд популярных среди покупателей магазинов одежды и обуви

Торгово-развлекательный центр Akropole ФОТО: Пресс-фото

С соблюдением строгих правил безопасности и в соответствии с поправками к закону, принятыми Кабинетом министров, в торгово-развлекательном центре Akropole свою работу планирует возобновить ряд популярных магазинов одежды и обуви, в которые можно войти с наружной стороны торгового центра, сообщается в пресс-релизе компании.

В настоящее время для посетителей уже открыты магазины спортивных товаров Sportsdirect и Nike, а также магазин обуви и аксессуаров Deichmann.

В субботу, 22 мая, работу планируют возобновить:

Zara,

Massimo Dutti,

Mango

и Bershka.

А в следующий понедельник свои двери для посетителей откроют обувной магазин Salamander и мультибрендовый магазин Van Graaf. Точная информация о датах открытия магазинов и расположении входов с улицы доступна на домашней странице и в социальных сетях Akropole.

"Мы рады, что ряд наших арендаторов смогут возобновить работу в полном объеме, обеспечивая при этом эпидемиологически-безопасную среду. Хотя это лишь небольшая часть всего ассортимента, предлагаемого Akropole, мы адаптируемся к нынешней ситуации и пользуемся шансом предоставить посетителям долгожданную возможность совершать покупки в магазинах, соблюдая при этом все ограничения, установленные в стране", - подчеркивает Зане Кактиня, руководитель ТРЦ Akropole.

Вход в соответствующие магазины будет осуществляться с наружной стороны торгового центра, и для безопасного доступа посетителей будут использоваться отдельные входы. 2

Чтобы помочь каждому легко сориентироваться в новом расположении входов, посетителям доступна карта с указаниями:

ФОТО: Akropole

Посетители должны иметь в виду, что актуальные меры эпидемиологической безопасности остаются в силе: ограниченное количество посетителей, которые могут находиться в каждом из магазинов одновременно, обязательные маски для лица, дезинфекция рук и соблюдение безопасной дистанции.

За актуальной информацией о датах открытия магазинов, часах работы и расположении входов с улицы приглашаем следить на домашней странице и в социальных сетях Akropole.

Торговый центр Domina Shopping ФОТО: Пресс-фото

Domina Shopping вводит новый концепт уличной торговли - будут работать 12 кафе, магазинов одежды и обуви

С учетом сезонных предпочтений потребителей торгового центра Domina Shopping вводит новый концепт уличной торговли. С завтрашнего дня, 21 мая, в сквере С торгового центра под открытым небом будут работать 12 торговцев - 6 магазинов одежды и обуви и 6 новых предприятий общепита, в числе которых есть и арендаторы Domina Shopping, и другие предприниматели.

В течение месяца с тех пор, как возле Domina Shopping ведется уличная торговля, самыми востребованными среди покупателей стали магазины в категориях спорта, одежды и обуви. Поэтому и в дальнейшем в сквере C будут открыты палатки магазинов:

Sportland,

SportsDirect.com,

Skechers,

Eiropas apavi,

Elche

и Beletti.

Новинки:

Новинка - на улице возле Domina Shopping теперь можно будет также купить еду на любой вкус в 6 кафе и ресторанов. Предлагаются:

традиционные латышские блюда LIDO,

пирожные и горячие напитки SALA,

стенд мороженого с бабл-вафлями Moon Bubble Waffles,

изысканные блюда от ресторана Kolonāde. Mūsu stāsti,

пикантные блюда мексиканской и кавказской кухни от Buritos и Hačapurija.

Трансляций матчей IIHF

Помимо этого, Domina Shopping, как официальный торговый центр чемпионата мира по хоккею IIHF в 2021 году с 21 мая до 6 июня будет обеспечивать трансляцию матчей в прямом эфире здесь же, в сквере C.

Domina Shopping - официальный торговый центр чемпионата мира по хоккею ФОТО: Пресс-фото