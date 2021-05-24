Latio: стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Латвии - одна из самых низких в Европе

Эксперты Latio отмечают, что цены на сельскохозяйственную землю можно разделить на две категории - пашня и многолетние пастбища, и в целом цена на землю многолетних пастбищ ниже, чем цена на пашню. Самые высокие цены на пашню в Европе - в Нидерландах, где она стоит 69 600 евро за гектар. В Италии цена пашни достигает 34 200 евро за гектар, в Ирландии - 28 100 евро за гектар, в Великобритании - 23 400 евро за гектар, в Словении - 18 800 евро за гектар, в Дании - 8900 евро за гектар.

Самая низкие цены на пашню в Европе - в Хорватии, где она стоит 3400 евро за гектар, тогда как в странах Балтии цены примерно одинаковые: в Литве пашня стоит 4000 евро за гектар, в Латвии - 3900 евро за гектар, в Эстонии - 3500 евро за гектар.

Лидером по цене на многолетние пастбищ также являются Нидерланды - 56 600 евро за гектар. Далее следуют Словения - 18 000 евро за гектар, Великобритания - 17 900 евро за гектар, Ирландия - 15 600 евро за гектар, Италия - 15 300 евро за гектар и Дания, где цена многолетних пастбищ составляет 8900 евро за гектар. Самая низкая цена на многолетние пастбища в Болгарии - 1500 евро за гектар.

Среди стран Балтии Латвия с ценой 2200 евро за гектар находится на последнем месте, в Литве рыночная стоимость многолетнего пастбища немного выше - 2500 евро за гектар, а самая высокая цена в Эстонии - 2 900 евро за гектар.

Анализ рыночной ситуации показывает, что крупнейшими покупателями сельскохозяйственных земель в Латвии в настоящее время являются различные фонды, в том числе крупные скандинавские фонды, а также другие пенсионные фонды стран Евросоюза, но при этом у них есть ограничения по количеству приобретаемых площадей.

В период с 2011 по 2019 год цена сельскохозяйственных земель в Латвии выросла в 2,9 раза, и в настоящее время самая высокая рыночная цена за гектар - в Земгале, где она составляет примерно от 7200 до 8000 евро за гектар.

Руководитель отдела продаж леса в Latio Сандийс Лукинс отмечает, что в Европе существует значительная разница между ценами на сельскохозяйственные земли в зависимости от страны. В настоящее время Латвия отстает от своих соседей только по одному параметру - цене за гектар пашни.

Также цены на сельскохозяйственные земли зависят от климата, плодородия почв, политики государственной помощи, плотности населения и удаленности от рынков, уровня и тенденций развития сельскохозяйственного сектора, ограничений торговой политики стран на сельскохозяйственные земли.