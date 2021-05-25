Россиянку Софью Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца

"Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", сообщил адвокат.

Филанович уточнил Русской службе BBC, что из-за подписки о неразглашении не может ответить, в чем именно обвиняют его подзащитную. .

Ранее МИД РФ сообщил, что Софья Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Подробности о том, к каким преступлениям может быть причастна Сапега, в сообщении МИДа не приводятся.

Российский консул получил разрешение от белорусских властей на посещение Софьи Сапеги, пишет "Медуза".

В МИДе сообщили, что встреча ожидается "в ближайшее время".

Сапега находится под стражей уже двое суток. Ранее стало известно, что россиянку поместили в следственный изолятор в Минске.

Напомним, после прошедших 9 августа выборов президента, победителем которых в очередной раз был объявлен Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч человек, возмущенных фальсификацией выборов.

Мать Сапеги Анна Дудич сообщила Русской службе BBC, что ее дочь не участвовала в протестных акциях и что ее вообще не было в стране.