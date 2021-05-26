Обманули на 20 000 евро: в суд передано уголовное дело о мошенничестве с имуществом старика

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый, выступая в качестве посредника при заключении сделки, использовал беспомощность потерпевшего. Он дал потерпевшему договор, чтобы тот подписал его, тем самым продав свое имущество человеку, которого без его ведома обвиняемый также привлек к реализации преступления, сообщает агентству LETA прокуратура.

Рыночная стоимость недвижимости составляла не менее 20 000 евро. Решением судьи отдела земельной книги Юрмальского городского суда имущественные права на недвижимое имущество были усилены для фигуранта, и обвиняемый обманным путем получил фактическое владение.

В результате преступной деятельности обвиняемого и указанной сделки, потерпевший потерял свою недвижимость и не получил плату за продажу, указанную в договоре купли-продажи.

В свою очередь обвиняемый как фактический владелец недвижимости в дальнейшем продал ее и незаконно извлекал из нее выгоду.