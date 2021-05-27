"Получены сигналы о нездоровой рабочей среде": расследуется самоубийство медика RAKUS

Медик, которая совершила самоубийство проработала в Rakus более восьми лет. Ее работа была связана с реабилитацией пациентов. Самоубийство было совершено в то время, когда сотрудница находилась на листе нетрудоспособности.

"Мы очень расстроены, потому что и нашей больнице, и персоналу, особенно коллегам реабилитационной клиники, был нанесен действительно серьезный удар. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования родственникам в связи с этим трагическим событием", - говорит Илзе Пучкуре, медицинский директор RAKUS.

В руководство больницы поступило заявление, подписанное несколькими коллегами умершей сотрудницы, об атмосфере в отделении, мешающей работе.

"Создана следственная группа, и происходит опрос сотрудников, чтобы выяснить, что произошло. В то же время полиция расследует то, что произошло (...) Были получены сигналы о нездоровой рабочей среде, и мы также пытаемся выяснить, что произошло", - сказала Пучкуре.



На время расследования никто из сотрудников больницы не был отстранен.

"Мы получили письмо в форме заявления, на которое даем административный ответ и разъясняем ситуацию.

Поскольку связывать одного человека с самоубийством другого человека может только компетентный орган.

Мы можем только установить факты, была ли там нездоровая рабочая среда и каковы признаки изложенных фактов", - отметила Пучкуре.

Помощь родственников погибшей в расследовании не запрашивалась. В настоящее время в отделении пока только выясняется, какая помощь потребуется. Проведено обсуждение с персоналом, и выражена поддержка руководства.

Самоубийства медиков для Латвии не типичны.