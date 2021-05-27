Перевод денег друзьям и родственникам: как не попасть в поле зрения СГД

В жизни могут возникнуть ситуации, когда нужно перечислить или получить крупную сумму денег от родственника или знакомого. Например, если вы перечисляете супругу или знакомому сумму более 1425 евро в течение одного календарного года, то если они не могут доказать использование полученных средств на указанную цель, то может поступить сообщение от Службы государственных доходов (СГД). Представители СГД объясняют, как не попасть в подобную ситуацию.

Кто по закону считается "близким родственником"?

Закон "О подоходном налоге с физических лиц" предусматривает, что подарки от физических лиц не облагаются налогом, если даритель связан с налогоплательщиком узами брака или родством до третьей степени в соответствии с Гражданским законом. Указанная норма не применяется, если подарок сделан в рамках хозяйственной деятельности.

СГД указывает, что в соответствии с Гражданским законом это послабление распространяется на родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков, братьев, сестер, братьев или сестер родителей, детей братьев и сестер.

Степени родства определены в статье 211 Гражданского кодекса: для определения близости родства по боковой линии между двумя лицами принимается в расчет лишь число степеней или рождений, и от одного из этих лиц, без включения его самого, счет ведется вверх по прямой линии к их общему третьему лицу и от последнего вниз ко второму из этих лиц. Кровные братья и сестры находятся во второй степени родства, дядя с племянницей и тете с племянником - в третьей, двоюродные братья и сестры - в четвертой степени родства и т. д.

Следовательно, к подаркам от двоюродных сестер и двоюродных братьев это не относится.

Если у вас было несколько щедрых родственников, вам все равно не нужно платить налог, но вам придется декларировать сумму денег, полученную от каждого подарка, если она превышает 10 000 евро в год.

1425 евро - необлагаемый лимит на подарок от знакомого

Закон предусматривает, что при получении подарка от одного физического лица, которое считается вам близким родственником, в течение одного календарного года налогом не облагаются те подарки, сумма которых не превышает 1425 евро.

Пример: Анна подарила двоюродной сестре 2000 евро на день рождения. Если это единственный подарок от Анны за год, то двоюродной сестре придется заплатить подоходный налог с 575 евро (2000-1425=575).

Что будет, если сумма перевода сожителю превысит 1425 евро? Что делать?

Если сумма переводится супругу, с которым передающая сторона делит домашнее хозяйство и/или детей, то такой доход не нужно декларировать или облагать налогом, даже если сумма перевода превышает 1425 евро в течение года.

Однако если это не супружеская пара, то каждую конкретную ситуацию можно оценивать индивидуально и при необходимости человек должен иметь возможность обосновать получение таких выплат, поясняют специалисты СГД.

Почему именно 1425 евро - это "предел"?

1425 евро (раньше 1000 латов) - это стоимость подарка, который не облагается налогом в отношении лиц, не связанных браком или родством до третьей степени, в соответствии с Гражданским законом.

Ситуация: Я занял у девушки 1000 евро. Должен ли я декларировать эту сумму?

Заем, полученный от другого физического лица, следует декларировать только в том случае, если он превышает 15 000 евро и данное лицо не состоит в браке или в родстве до третьей степени. Однако заявленный заем также не облагается подоходным налогом. В этом случае заем в 1000 евро не нужно декларировать и он не облагается налогом, отмечает СГД.

Что нужно написать в цели перевода, чтобы не вызывать подозрений? Или как доказать, что, например, сумма в размере 10 000 евро, переведенная другу, является займом, а не "обычным" переводом?

СГД рекомендует, чтобы в цели платежа банковского перевода была указана информации в соответствии с ее истинным характером, например, подарок, заем, оплата услуги, оплата товаров и т. д. Дополнительным доказательством является, например, договор, чек, кассовый чек, другое соответствующее банковское платежное поручение.

Мы рекомендуем другу заключить письменный договор о займе в размере 10 000 евро, но если заем от друга достигает 15 000 евро, заемщик также должен до 1 июня следующего года проинформировать Службу государственных доходов, представив документ "Информация о займе физическому лицу". Подробнее читайте в материале "Займы, приравниваемые к доходам".

Ситуация: Что произойдет, если на мой счет будут отправлены деньги от друзей, например, для общего дорожного фонда и они превышают сумму 1425 евро на человека?

Если деньги отправляются от друзей на банковский счет, например, для общего дорожного фонда и они превышают 1425 евро на человека, а получатель не получает процентный доход или другие льготы, то полученные деньги не нужно декларировать, но он должен будет доказать, что деньги использовались по назначению. Тогда данная сумма не будет считаться налогооблагаемым доходом (информация предоставляется только по запросу СГД).

Ситуация: Муж работает за границей и ежемесячно переводит часть своих денег жене в Латвию. Должна ли жена декларировать этот доход?

Налог не нужно платить, если между тем, кто совершает денежный перевод, и тем, кто получает - есть родство, а полученные из-за границы деньги тратятся на содержание дома (коммунальные платежи, покупка продуктов и других товаров), указывают специалисты СГД.

Деньги должны быть задекларированы, но налог не будет уплачен, если сумма денежного перевода от одного человека в год превышает 10 000 евро и отправитель связан с получателем до третьей степени родства в понимании Гражданского закона, но у них нет общего хозяйства. Совместное домашнее хозяйство означает, что все живут в одном доме и вместе покрывают расходы по содержанию дома.

А как насчет незарегистрированного брака, если отец детей работает за границей и присылает деньги в Латвию?

"Отправка денег на содержание детей не приносит женщине дохода, потому что в результате деньги тратятся на ее детей. В любом случае, если будут приняты какие-либо меры контроля, лучше всего будет указать цель платежа в переводе. Потому что тогда людям будет легче доказать цель, на которую были отправлены деньги", - поясняют в СГД.