Facebook "короновал" главных королей дезинформации

Отчет Facebook, опубликованный в среду, показывает, как иностранные и местные секретные операторы изменили тактику и стали более изощренными в ответ на усилия компании социальных сетей по борьбе с поддельными профилями и влиянием на информационную среду.

С 2017 года Facebook ликвидировал более 150 различных скоординированных сетей дезинформации. 27 из этих сетей связаны с Россией, а 23 - с Ираном. Девять сетей дезинформации работают из Соединенных Штатов.

Отмечается, что США остаются основной целью иностранных кампаний по дезинформации, распространяя ложную информацию о США в общей сложности 26 различным сетям фейковых новостей в период с 2017 по 2020 годы. На втором месте Украина.

Однако во время президентских выборов 2020 года в США активизировались местные сети фейковых новостей. За это время Facebook уничтожил столько же дезинформационных сетей из США, сколько из России и Ирана.

Рекордсмены

"Следует отметить, что одной из "самых известных" дезинформационных сетей руководила американская маркетинговая компания Rally Forge, среди клиентов которой были различные политические организации. Для проведения кампании были наняты подростки, которые создавали всевозможные поддельные профили, где комментировались различные записи политиков", - говорится в сообщении Facebook.

Впервые о кампании было сообщено в сентябре 2020 года. В то время Turning Point объяснила, что это была не кампания по дезинформации, а "настоящий политический активизм с участием реальных людей, которые пишут о своих взглядах в сети".

Другая базирующаяся в США сеть дезинформации, которая была ликвидирована в июле 2020 года, вовлекала Роджера Стоуна, друга и политического советника бывшего президента США Дональда Трампа. В сети было более 50 профилей, 50 страниц и четыре профиля в Instagram. Сети удалось охватить более 260 000 пользователей Facebook и более 60 000 профилей в Instagram.

После того как Facebook ликвидировал сеть, Стоун объявил об этом в альтернативной социальной сети Parler, заявив, что "его нельзя заставить замолчать".

В чем причина?

Наличие фейковых новостей и вводящего в заблуждение контента в социальных сетях стало доминирующей проблемой в Facebook, Twitter и YouTube после выборов 2016 года, когда были выявлены попытки России повлиять на президентские выборы в США. В то время они, выдавая себя за избирателей США, распространяли ложную информацию в социальных сетях с фейковых профилей, создавая вводящий в заблуждение и полностью ложный контент, который иностранные влиятельные лица пытались распространить среди избирателей США.

Существование таких кампаний оказывает давление на высокотехнологичные компании, поскольку они оказывают серьезное влияние не только на экономику, но и на политические вопросы. Например, Facebook нанял множество модераторов контента и создал новую платформу для обнаружения дезинформации в ответ на критику чрезмерно слабой фильтрации контента.

Методы борьбы

В другом сообщении Facebook заявил, что расширит штрафы на отдельных пользователей Facebook, которые продолжают делиться фейковыми новостями. В настоящее время, когда пользователь делится контентом, который был признан дезинформацией, алгоритмы Facebook делают его менее заметным для других пользователей.

Однако после внесенных в среду изменений, если пользователи снова и снова делятся контентом, который, как было установлено, является дезинформацией, существует вероятность того, что профиль также может быть временно заблокирован.

Хотя в последние годы Facebook вложил много усилий в различные мероприятия, дабы затруднить распространение дезинформации на платформе, распространители фейковых новостей не дремлют, пытаясь обойти алгоритмы Facebook, используя все более изощренные методы.