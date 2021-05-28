На Центральном рынке появилась местная клубника. Цена впечатляет

Впрочем, удовольствие это не из дешевых - первую ягоду можно приобрести по цене 15 евро за килограмм.

Отметим, что на территории Рижского центрального рынка и в павильонах, как и в других общественных местах, посетителям и продавцам необходимо соблюдать требования безопасности по ограничению распространения Covid-19 - обязательно использовать маски для лица, соблюдать дистанцию в два метра и регулярно мыть и дезинфицировать руки.