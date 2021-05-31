Госконтроль: администрирование "антиковидных" пособий было бы продуктивнее доверить СГД

Оценивая доплаты к пособиям по простою, аудиторы указали, что не ясно, почему Кабинет министров решил ввести четыре разных услуги - пособие по простою, доплату к пособию по простою в размере 50 евро на каждого ребенка-иждивенца, пособие помощи по простою, если у человека нет права на это пособие или оно не превышает 180 евро, а также доплату к пособию помощи по простою на каждого ребенка-иждивенца, при этом доверил администрировать их двум учреждениям - СГД и VSAA.

По мнению аудиторов, более продуктивное администрирование этих пособий обеспечила бы СГД, включив их в состав пособия по простою, например, если у человека есть ребенок-иждивенец, СГД увеличило бы размер пособия по простою на 50 евро.

Кроме того, по мнению Госконтроля, размер минимального пособия за простой можно было установить в размере 180 евро в месяц вместо выплаты в качестве отдельного пособия.

Также, по мнению аудиторов, не было необходимости создавать отдельную службу для оказания поддержки в размере 180 евро тем, кому было отказано в выплате пособия по простою, если самозанятый или работодатель не соответствовали предусмотренным критериям.

Поэтому, чтобы обеспечить продуктивное использование государственных ресурсов, Госконтроль еще до ревизии подал в Кабинет министров свои предложения. Они предусматривают, что в будущем при введении новых видов поддержки и определении того, какому учреждению поручить администрирование, следует оценить, какое учреждение сможет предоставить поддержку продуктивнее всего. В результате будет использовано меньше ресурсов, при этом не нужно будет разделять администрирование одного типа поддержки между несколькими учреждениями.

В целом Госконтроль пришел к заключению, что годовой отчет Министерства благосостояния за 2020 год дает четкую и правдивую картину финансового положения министерства, изменений и результатов деятельности во всех существенных аспектах, подготовлен в соответствии с требованиями действующих в Латвии нормативных актов.

Аудит также подтвердил, что выделенное финансирование было использовано в соответствии с целями распределения, однако были выявлены и несоответствия в планировании необходимого финансирования для семи из 14 мероприятий, для чего было запрошено в общей сложности 55,92 млн евро, хотя на самом деле требовалось 13,04 млн евро.