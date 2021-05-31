Orkla Latvija планирует инвестировать 4 млн евро в расширение производства на предприятии Spilva

Она рассказала, что производственные цеха предприятия планируется расширить на 1 500 кв. м, а также приобрести дополнительное оборудование. Эти улучшения помогут предприятию увеличить объемы производства и повысить его эффективность, разрабатывать инновации и развивать новые направления деятельности.

"Думая о будущем росте, мы приняли решение о развитии бренда Spilva. Нынешнее производство - современное и конкурентоспособное, но его мощностей не хватает для продолжения устойчивого роста", - сказал председатель совета Orkla Latvia Томс Дидрихсонс.

Расположенное в Бабите предприятие Spilva было основано в 1992 году и начинало деятельность как небольшой консервный цех. Новый производственный корпус функционирует с 2008 года, рядом с ним в последующие годы были построены и оборудованы бытовые помещения для сотрудников, производственные лаборатории и помещения для механических мастерских.

Spilva производит несколько сотен видов продуктов различных категорий: томатные соусы и кетчупы, майонез, заправки, овощные консервы, джемы и десерты, хрен и горчицу, супы и вторые блюда. Spilva производит продукцию не только для латвийского рынка, но и для других компаний группы Orkla за рубежом.

Оборот Orkla Latvija в 2019 году составил 85,21 млн евро, что на 3,7% больше, чем годом ранее, а прибыль снизилась на 3,2% до 2,807 млн евро, свидетельствуют данные Firmas lv. Финансовые показатели концерна за 2020 год еще не опубликованы.

В группу Orkla Latvija входят Orkla Biscuit Production, SIA Saldumu tirdzniecība и SIA Latfood Agro.