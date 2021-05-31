Непривитые от Covid-19 поставщики услуг смогут подать заявку на поддержку по простою также за июнь

1 июня этого года ряд поставщиков услуг смогут возобновить работу, если они были привиты от Covid-19 или переболели в течение последних шести месяцев.

Несмотря на то, что для поставщиков услуг, привитых от Covid-19 или переболевших коронавирусом, ограничения на работу будут отменены, поддержка в июне будет доступна тем, кто все еще находится в простое, потому что еще не привился от Covid-19 и, следовательно, не может возобновить оказание услуг, сообщило министерство.

На прошлой неделе правительство решило, что, если поставщик услуг был привит от Covid-19 или переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, он может в индивидуальном порядке предоставлять все виды услуг индустрии красоты, аренды спортивного инвентаря и фотоуслуг, а также другие хозяйственные услуги, связанные с развлечениями и благополучием.

Министерство экономики напоминает, что в помещении для оказания услуг могут находиться только поставщик услуг и один клиент (в случае аренды спортивного инвентаря, бани, сауны и фотоуслуг - один поставщик услуг и одно домохозяйство). К клиентам требование наличия прививки не применяется.

Получить поддержку на июнь этого года можно с 1 по 15 июля в системе электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД).