Прибыль банков продолжает расти. А оборот авиакомпании аirBaltic уменьшился на 76,6%

Прибыль финансовых учреждений Латвии

В апреле прибыль монетарных финансовых учреждений составила 26,2 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 30 апреля 2021 года составила 23,933 млрд евро, что на 13,2% или 2,8 млрд евро больше, чем в конце апреля 2020 года (21,133 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 11,988 млрд евро (+5,2%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 11,857 млрд евро (+5,4%), а в зарубежной валюте остаток выданных кредитов составил 130,7 млн евро (-8,2%).

Остаток вкладов резидентов в конце апреля составил 15,367 млрд евро (+14,1%), вклады в евро составили 14,345 млрд евро (+14,6%), вклады в зарубежных валютах - 1,022 млрд евро (+7,2%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений в конце апреля составили 2,975 млрд евро, что на 8,1% больше, чем в конце апреля 2020 года.

Прибыль монетарных финансовых учреждений в январе-апреле составила 21,2 млн евро, а в 2020 году в целом - 142,5 млн евро.

Оборот airBaltic в первом квартале

Оборот латвийской национальной авиакомпании аirBaltic в первом квартале составил 17,071 млн евро, что на 76,6% меньше, чем за соответствующий период год назад, свидетельствует информация, опубликованная авиакомпанией.

Поступления airBaltiс от пассажирских перевозок составили 13,588 млн евро, что на 79,6% меньше, чем за первые три месяца 2020 года.

В квартальном отчете компании говорится, что поступления от пассажирских перевозок в первом квартале этого года соответствуют ожиданиям авиакомпании. В первом квартале отрицательный денежный поток оказался меньше ожидаемого.

За первые три месяца этого года airBaltic перевезла в аэропорту "Рига" на 91,4% меньше пассажиров, чем за соответствующий период прошлого года, при этом на 17 процентных пунктов увеличилась доля на рынке. Количество пассажиров, перевезенных в Таллинском аэропорту, уменьшилось на 83,9%, а доля рынка снизилась на 5 процентных пунктов до 18%. Количество пассажиров, перевезенных в Вильнюсе, уменьшилось на 85,1%, а рыночная доля компании в этом аэропорту увеличилась на 6 процентных пунктов.

Представители аэропорта объясняют уменьшение количества пассажиров в Таллине относительно небольшими возможностями сообщения через Ригу и небольшим количеством трансферных пассажиров из стран Балтии.

airBaltic отмечает, что из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления европейского авиационного рынка авиакомпания снизила прогноз по поступлениям во втором и третьем кварталах, соответственно снизив и свои производственные мощности. В то же время количество бронирований рейсов увеличилось во второй половине мая, что позволяет компании надеяться на скорое возобновление работы в доковидном режиме.

Поскольку ясно, что 2021 год будет трудным для авиации, airBaltic начала переговоры с правительством Латвии о дополнительном финансировании для компенсации потерь, вызванных пандемией в 2020 и 2021 годах.

В прошлом году airBaltic Group сообщила об обороте в размере 142,6 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее, в то время как убытки группы увеличились в 29 раз и достигли 264,6 млн евро. В группу airBaltic входят материнская компания Air Baltic Corporation и ее дочерние компании SIA Baltijas kravu centrs, AО Aviation Crew Resources, SIA Air Baltic Training и SIA Loyalty Services.