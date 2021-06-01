Передача: у латвийской семьи в Швеции забрали детей, вопрос решается в посольстве

"Он [сын] думал, что мы рассердимся, потому что мы, по сути, учили ребенка дома, что драться - это плохо", - сказала Зане. "Прошла неделя, и мне позвонили из социальных служб. Нас вызвали на собеседование, школа написала заявление о ситуации дома, потому что Матис сказал учителю, что он боится, что его отец рассердится. Они передали в социальную службу, что отец может ударить его", - рассказала она.