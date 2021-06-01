Вт, 1.06.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

Передача: у латвийской семьи в Швеции забрали детей, вопрос решается в посольстве

ФОТО: Unsplash

У проживающей в Швеции латвийской семьи забрали двух несовершеннолетних детей из-за подозрений шведских правозащитников в домашнем насилии, которое родители детей категорически отрицают. К урегулированию ситуации подключились и латвийские дипломаты, сообщает передача TV3 Ziņas

Мать ребенка, Зане, говорит, что проблемы начались в школе: ее сына обижали, и это привело к драке.

"Он [сын] думал, что мы рассердимся, потому что мы, по сути, учили ребенка дома, что драться - это плохо", - сказала Зане. "Прошла неделя, и мне позвонили из социальных служб. Нас вызвали на собеседование, школа написала заявление о ситуации дома, потому что Матис сказал учителю, что он боится, что его отец рассердится. Они передали в социальную службу, что отец может ударить его", - рассказала она.

Вскоре после переговоров с родителями детей забрали из семьи.

Родители сразу же обратились в посольство Латвии в Швеции, поэтому власти Латвии тоже были вовлечены в этот процесс.

Между тем, шведские защитники прав детей сказали родителям, что нужно учитывать, что на решение вопроса могут уйти годы.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas на латышском языке

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