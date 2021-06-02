Akropole возвращается к жизни: часть магазинов открывается уже сегодня

В общем 73 магазина и поставщика услуг постепенно откроют свои двери для посетителей, предлагая долгожданные покупки на месте. Свою работу в обычном режиме продолжат и открытые до этого магазины.

Актуальная информация об открытии магазинов будет публиковаться на сайте Akropole и в социальных сетях.

"После паузы, длившейся более полугода, мы с большой радостью готовимся к более активному приему посетителей, чтобы каждый мог найти все необходимое для летнего сезона удобно, быстро, а главное - безопасно! Мы очень соскучились по своим посетителям. Я с удовольствием сообщаю о том, что список арендаторов Akropole пополнился и новыми продавцами, однако мы призываем каждого, кто решит насладиться эйфорией очных покупок, помнить о мерах безопасности. Безопасность была и продолжает оставаться приоритетом Akropole, поэтому просторные коридоры торгового центра, оборудование для очистки воздуха, регулярная дезинфекция поверхностей, а также другие меры по уменьшению распространения вируса останутся неотъемлемой частью нашей деятельности", - подчеркивает руководитель торгово-развлекательного центра Akropole Зане Кактиня.

К почти 170 арендаторам Akropole присоединились еще четыре новых места торговли. На 2-м этаж торгового центра открыл свои двери для посетителей магазин детской обуви MILANI, а также начнет работу магазин модных товаров Marco Polo. В свою очередь, продавцы принадлежностей для курения IQOS и Royal Smoke, помимо существующих торговых островков, открыли и новые магазины.

В дальнейшем безопасность посетителей и работников в помещениях торгового центра будет оставаться приоритетом Akropole, на что будет непрерывно обращаться внимание. Будут реализовываться следующие меры: