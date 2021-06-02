Одна из крупнейших соцсетей планирует ввести платную версию

Детали услуги пока не разглашаются. Однако, судя по некоторым анонсам компании, понятно, что пользователи Twitter смогут сохранять определенные записи в закладках, а также отменять отправленные записи. В приложении появится возможность изменить цвет интерфейса, а также изменить иконки, отображаемые на телефоне.
Отличительный синий цвет Twitter можно изменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый.
В планах Twitter есть и другие способы расширить потоки доходов. Это сделано для уменьшения зависимости от рекламы. Сюда входит предоставление платных функций пользователям и предприятиям.
The Telegraph указывает, что Twitter уже некоторое время рассматривает возможность использования платных услуг. В апреле компания объявила, что у нее около 200 миллионов активных пользователей, из которых можно увеличить выручку примерно на 20%. За первые три месяца этого года компании удалось заработать один миллиард долларов, а с внедрением платных продуктов социальная сеть фактически сможет "застраховаться от колебаний на рекламном рынке, а также от других событий на рынке технологий".
В начале мая Twitter представил функцию "чаевых", которая позволяет пользователям совершать небольшие платежи другим пользователям через сторонние службы. Эта услуга доступна небольшому количеству пользователей соцсети.