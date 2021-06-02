"Жизненно необходим новый партнер": крупнейшим акционером Lido стала компания из-за границы
Крупнейшим акционером AS Lido стала эстонская компания Treeland, сообщили агентству LЕТА представители Lido.
Крупнейшим акционером AS Lido стала эстонская компания Treeland, сообщили агентству LЕТА представители Lido.
В дальнейшем Treeland и его владельцу Ивару Венделину будет принадлежать 51% акций сети общепита.
Как заявил основатель Lido Гунар Кирсонс, в нынешних условиях предприятию жизненно необходим новый партнер, чтобы Lido могло развиваться. Следующим шагом в развитии может стать расширение Lido не только в странах Балтии, но и в Скандинавии, а также, возможно, в других странах Европы.
Комментарий Венделина
Венделин со своей стороны отметил, что всегда рассматривал Lido как очень перспективный бренд. Он выразил надежду на то, что сможет внести свой вклад в развитие предприятия, чтобы популяризировать Lido и латышскую кухню за пределами Латвии.
Как сообщили в компании, Кирсонс и в дальнейшем будет входить в совет Lido, продолжая работу по развитию предприятия, внедрению новых технологий и расширению сети ресторанов. Состав совета директоров предприятия не изменится.
Как сообщалось, в 2019 году группа предприятий общепита Lido работала с оборотом в размере 56,123 млн евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, а ее убытки по сравнению с прибылью в предыдущем году составили 102,8 тыс. евро.
Около года назад Совет по конкуренции разрешил принадлежащей российскому бизнесмену Юрию Шефлеру компании Amber Beverage Group Holding получить решающее влияние в AS Lido. В компании тогда заявили, что Кирсонс не планирует продавать контрольный пакет акций предприятия.
История и структура Lido
AS Lido было зарегистрировано в 1991 году, ее уставной капитал составляет 1,292 млн евро. До настоящего дня истинными выгодополучателями предприятия были Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков.
В концерн Lido входят дочерние предприятия SIA Lido Domina, SIA Lido nekustamie īpašumi, зарегистрированные в Эстонии компании Lido Eesti, Lido Mustamae и Odil Eesti и зарегистрированная в Германии компания Kirsons.
Ивар Венделин является совладельцем Apollo Group, которой принадлежат книжные магазины Apollo, кинотеатры Apollo, компания по дистрибуции фильмов Baltic Film Distribution, бары Blender, кафе IceCafe, рестораны O'Learys и KFC. Также Венделин является совладельцем ММ Grupp, в состав которой входят компания по торговле медикаментами Magnum, медиаконцерн Postimees Grupp, компания по торговле электроприборами IM Arvutid. Информационное агентство LЕТА является частью международной медиагруппы, акции которой принадлежат ММ Grupp.