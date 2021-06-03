Депозит упаковки: компания Depozīta Iepakojuma Operators получила "зеленый" кредит в размере 6 млн евро

Это первый выданный банком SEB в Латвии "зеленый" кредит - он доступен предприятиям, которые реализуют дружественные к окружающей среде и долгосрочные бизнес-решения.

В 2008 году с учетом растущего спроса инвесторов на участие в инициативах по предотвращению изменений климата SEB и Всемирный банк разработали концепцию "зеленых" облигаций. Первые "зеленые" облигации стоимостью 500 миллионов евро SEB выпустил в 2017 году. Часть средств, полученных от этих облигаций, SEB использует для предоставления в странах Балтии финансирования предприятиям, которые планируют реализовать долгосрочные проекты, благоприятные для окружающей среды.

"Введение депозитной системы - это важный инструмент для снижения объема отходов, попадающих в окружающую среду. На государственном уровне об этом говорят уже много лет, и мы рады, что разговоры воплощаются в конкретных действиях, и мы со своей стороны можем поддержать реализацию этого проекта.

Прямое влияние нашего банка на климат составляет всего 5%, остальные 95% - это косвенное влияние. Оно зависит от финансируемых банком проектов, поэтому важно поддерживать активность и инициативы бизнеса, чтобы общими усилиями создавать лучшую среду для себя и для следующих поколений. Около 50% портфеля "зеленых" кредитов группы SEB составляют проекты в сфере возобновляемой энергии, а остальное - это финансирование проектов "зеленых" зданий, транспорта и энергоэффективности", - рассказал член правления банка SEB Интс Крастс.

Председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис в свою очередь отметил, что после внедрения депозитной системы прогнозируется, что "мы сможем собирать и перерабатывать в два раза больше пластиковой упаковки, чем сейчас - вплоть до 90%. В свою очередь производители напитков смогут вернуть до 90-95% за счет вторичного использования стеклотары, выпуская ее на рынок повторно".

Планируется, что 1 февраля 2022 года в Латвии начнет действовать единая система депозита упаковки для напитков. В рамках этой системы на переработку можно будет сдавать стеклянную, пластиковую (PET) и металлическую тару (банки) из-под безалкогольных и алкогольных (слабее 6%) напитков. За каждую единицу приобретенной депозитной упаковки жителю нужно будет заплатить депозит в размере 0,10 евро, который после сдачи упаковки можно будет вернуть - для этого упаковка должна быть пустой, и с нее должен считываться специальный опознавательный знак и штрихкод.