В Риге и ее окрестностях восемь железнодорожных станций преобразуют в пункты мобильности

В черте Риги планируется создать шесть пунктов мобильности - в Болдерае, Шкиротаве, Земитаны, Саркандаугаве, Даудери и Зиемельблазме, а в Рижском регионе - два пункта мобильности в Царникаве и Саулкрасты.

Как отметила Абелниеце, развивая железнодорожное сообщение, в том числе на средства фонда восстановления ЕС, планируется укрепить коридоры общественного транспорта в столице по маршрутам Рига-Болдерая, Рига-Царникава-Саулкрасты и Рига-Огре-Екабпилс, уменьшив зависимость от загруженности дорог и сократив время, которое люди проводят в пути.

Рядом со станциями планируется построить велопарковки, чтобы люди могли добраться до станции на велосипеде, а затем пересесть на поезд, что позволит избежать пробок в Риге.

Как сообщила Абелниеце, в настоящее время планируется, что соединения велосипедных маршрутов в пунктах мобильности в Зиемельблазме, Даудери и Саркандаугаве войдут в существующую велосипедную инфраструктуру Риги. В свою очередь в Земитанский пункт мобильности будет интегрирована новая линия метробуса, а пункт мобильности в Шкиротаве будет связан с трамвайной линией, которая будет продлена до него, а также с велоинфраструктурой.

Создание пунктов мобильности в Риге обеспечит столичная дума, за пределами Риги - местные самоуправления.

Министерство сообщения в свою очередь работает над закупкой новых поездов. В настоящее время планируется, что в Риге и Рижском регионе будет использоваться семь новых поездов. Инвестиции, запланированные в рамках фонда восстановления ЕС, должны быть реализованы до 2026 года.