Полиция начала уголовный процесс о возможной покупке голосов в Екабпилсе

Уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица, уточняют в полиции.

Уголовный процесс будет передан в Службу государственной безопасности, в компетенцию которой входит расследование таких правонарушений.

Также по другому делу была начата ведомственная проверка такого же возможного нарушения в Земгальском регионе.

Также был начат административный процесс в отношении неубранных партийных агитационных материалов в Латгальском регионе.

Всего за предвыборный период и в дни предварительного голосования Служба госбезопасности получила более 70 так называемых сигналов о возможных незаконных действиях, из которых более 40 касались вопросов, входящих в компетенцию службы - в основном о возможном незаконном влиянии на избирателей.

Служба продолжает принимать сигналы и сегодня, и к 10 часам утра их поступило больше десяти, в основном - по вопросам, входящим в компетенцию других учреждений.

Некоторые сигналы Служба госбезопасности уже проверила и не нашла подтверждения возможных незаконных действий, а по другим случаям проверка все еще продолжается.

Служба госбезопасности не начала ни одного уголовного процесса, но продолжает сотрудничать с Государственной полицией в связи с уже упомянутым уголовным процессом.

Что касается других сигналов, Служба госбезопасности указывает, что они были в основном связаны с возможными нарушениями предвыборной кампании и направлены для дальнейшего изучения в Государственную полицию или в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Были также зафиксированы отдельные организационные недостатки в избирательном процессе, о которых было сообщено избирательным комиссиям и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Пока все вопросы успешно решены.

Служба госбезопасности призывает латвийцев предоставлять информацию о случаях, когда им обещали деньги, либо другие материальные или нематериальные блага за их голос в выборах, таким образом оказывая воздействие на свободный выбор избирателя.

Также жителей просят сообщать, если у них есть информация о заведомо неправильном подсчете голосов в пользу какой-либо партии или кандидата в депутаты. Просят сообщать и о нарушении тайны голосования.

В этом случае служба просит предоставить подробности того, что произошло, и, если возможно, зафиксировать предполагаемое нарушение в фото-, видео- или аудиоформате.

Со Службой госбезопасности можно связаться по телефону 67 208 964 или написав на dd@vdd.gov.lv в любое время суток. Анонимность гарантируется.

В свою очередь Государственная полиция и муниципальная полиция во время выборов будут контролировать, нет ли какой-либо несанкционированной агитации. Если в день выборов или за день до выборов, когда агитация запрещена, на избирательном участке обнаружена реклама политической партии или кандидата в депутаты, распространение листовок или агитационных плакатов, служба призывает обращаться в Государственную полицию по телефону 110 или в полицию самоуправления.

В случае подозрения на платную скрытую агитацию или использование административного ресурса в предвыборной агитации можно также связаться с KNAB по телефону 8000 2070 или в мобильном приложении "Ziņo KNAB".

Полиция также призывает сообщать о нарушениях общественного порядка на избирательных участках или вблизи них.

Сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.