Нападение с ножом в Китае: погибли шесть человек, еще 14 ранены

Инцидент произошел днем в субботу на пешеходной улице Аньцин в провинции Аньхой, сообщает телеканал CCTV.

Подозреваемый задержан, ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

По информации CCTV, нападавшим был обозленный 25-летний безработный.

В Китае, где доступ к огнестрельному оружию строго контролируется, нападения с ножом - не редкость.

В апреле мужчина ножом убил двух детей и ранил еще 16 в школе на юге Китая.

В Китае, где экономический рост увеличил разрыв между богатыми и бедными, за последние десятилетия выросло число насильственных преступлений.