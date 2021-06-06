Пн, 7.06.2021
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Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"

Нападение с ножом в Китае: погибли шесть человек, еще 14 ранены

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В Китае мужчина с ножом в субботу зарезал шесть человек и ранил еще 14, сообщают китайские СМИ.

Инцидент произошел днем в субботу на пешеходной улице Аньцин в провинции Аньхой, сообщает телеканал CCTV.

Подозреваемый задержан, ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

По информации CCTV, нападавшим был обозленный 25-летний безработный.

В Китае, где доступ к огнестрельному оружию строго контролируется, нападения с ножом - не редкость.

В апреле мужчина ножом убил двух детей и ранил еще 16 в школе на юге Китая.

В Китае, где экономический рост увеличил разрыв между богатыми и бедными, за последние десятилетия выросло число насильственных преступлений.

Исследования частично связывают это с увеличением распространенности психических расстройств в обществе.

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