Нападение с ножом в Китае: погибли шесть человек, еще 14 ранены
В Китае мужчина с ножом в субботу зарезал шесть человек и ранил еще 14, сообщают китайские СМИ.
В Китае мужчина с ножом в субботу зарезал шесть человек и ранил еще 14, сообщают китайские СМИ.
Инцидент произошел днем в субботу на пешеходной улице Аньцин в провинции Аньхой, сообщает телеканал CCTV.
Подозреваемый задержан, ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В Китае, где доступ к огнестрельному оружию строго контролируется, нападения с ножом - не редкость.
В апреле мужчина ножом убил двух детей и ранил еще 16 в школе на юге Китая.
В Китае, где экономический рост увеличил разрыв между богатыми и бедными, за последние десятилетия выросло число насильственных преступлений.
Исследования частично связывают это с увеличением распространенности психических расстройств в обществе.