В Литве за сутки - 84 новых случая коронавируса, в Эстонии - 37

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 84 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались два человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Это самое маленькое суточное количество новых случаев в этом году.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 193 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 543 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4309 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 8701 смерть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2599 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 37, то есть 1,4%, скончался один пациент с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 111,9 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 2,7%.