Мистические объекты и скалы со многомиллионной историей: латвийские пляжи "с изюминкой"

Отправляясь на прогулку, не забывайте не вредить при этом природе.

Ragaciema sedums

Расстояние от центра Риги: 46 км

Что посмотреть рядом: природная тропа Купскална, маяк в Рагациемсе, озеро Каниера с башней для наблюдения за птицами

Рагациемс - живописный рыбацкий поселок у моря. Местные жители в честь памяти предков восстановили здесь своего рода подворье - место, где раньше собирались рыбаки. Здесь они чистили рыбу, сушили сети и, конечно, отдыхали после работы. Все это находится прямо на берегу чудесного пляжа - уникальная возможность отдохнуть с видом на историю.

Кстати, главное занятие местных жителей - это ловля и копчение рыбы, поэтому небольшие пункты, где продаются рыбные деликатесы, тут на каждом шагу. Также здесь находится Рагациемский рыбный рынок, который давно знаменит рыбными блюдами, приготовленными по особым старинным рецептам. С пустыми руками отсюда никто не возвращается!

Apšuciema Pludmale

Расстояние от центра Риги: 58 км

Что посмотреть рядом: тропа на озере Каниерис, база отдыха "Мир Валгумса"

В поселке Апшуциемс в Энгурской волости между ароматными соснами от посторонних глаз спрятался настоящий оазис умиротворения. Конечно, со своей изюминкой в виде двухместных качелей с видом на море. Рядом находится гостевой дом с рестораном и террасой.

Устье Гауи (Gaujas ieteka)

Расстояние от центра Риги: 36 км

Что посмотреть рядом: самый длинный в Латвии променад в Царникаве, природный парк "Пиеюра"

Природный парк со стороны Царникавы - место, где Гауя впадает в море. Если вы активный пользователь социальной сети Instagram, то наверняка не раз видели фотографии этих мест.

Если пройти чуть дальше от устья, можно попасть на пляж под Царникавой - недавно эту зону латвийцы прозвали мистической. Все дело в том, что здесь внезапно начали появляться странные объекты - вязанки из вымытых из моря деревьев, протянувшиеся почти на два километра вдоль берега. Но, как вы понимаете, никакой мистики тут нет. На самом же деле просто кто-то из местных жителей соорудил такой объект, а позже его идею подхватили другие обитатели пляжа. Представители природоохранного управления назвали это социально-антропологическим феноменом, когда люди, уставшие от пандемии, по цепочке делают что-то друг за другом.

Пляж Сталдзене (Staldzene)

Расстояние от центра Риги: 190 км