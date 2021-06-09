Уровень зарегистрированной безработицы в мае снизился

В конце мая в NVA было зарегистрировано 68 765 безработных, что на 2611 человек меньше, чем в апреле (71 376).

Самый высокий уровень безработицы в мае сохранился в Латгале - 15,9%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самая низкая безработица была в Рижском регионе - 5,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в апреле.

В Земгале безработица уменьшилась на 0,4 процентного пункта до 7,1%, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 7,4%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 7,8%.

В Риге уровень безработицы уменьшился на 0,3 процентного пункта до 5,7%.