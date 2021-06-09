Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"

Уровень зарегистрированной безработицы в мае снизился

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В конце мая уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 7,6% экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце мая в NVA было зарегистрировано 68 765 безработных, что на 2611 человек меньше, чем в апреле (71 376).

Самый высокий уровень безработицы в мае сохранился в Латгале - 15,9%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самая низкая безработица была в Рижском регионе - 5,7%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем в апреле.

В Земгале безработица уменьшилась на 0,4 процентного пункта до 7,1%, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 7,4%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 7,8%.

В Риге уровень безработицы уменьшился на 0,3 процентного пункта до 5,7%.

В конце 2020 года безработица в Латвии составляла 7,7%. В прошлом году самая высокая безработица регистрировалась в июне и июле - 8,6%.

 
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