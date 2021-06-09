В Литве за сутки - 241 новый случай коронавируса, в Эстонии - 68

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 241 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались два человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 49 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 тыс. 794 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 169,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 2 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4320 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8735 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3946 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 68, то есть 1,7%, скончался один зараженный коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 97,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 2,4%.

За сутки в больницах открыто 7 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 74 пациентам. Средний возраст госпитализированных 69 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 55, то есть 73 процента.