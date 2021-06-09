Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в крупных городах

В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 77 новых случаев заражения, в целом за 14 дней в столице заболели 1184 человека.

В Даугавпилсе за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев Covid-19, в Елгаве - 13, в Лиепае - 12, в Тукумском крае - семь. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 1184, в Даугавпилсе - 174, в Елгаве - 135, в Лиепае - 94, в Огрском крае - 88, в Вентспилсе - 77, в Тукумском крае - 77, в Резекне - 71 житель. В то же время в Акнистском, Мазсалацком, Мерсрагском, Руцавском и Варкавском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

В данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 183,7 случая на 100 000 жителей.

В 43 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен на 50%.

Напомним, во вторник в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19.

Получены данные о смерти пяти пациентов с коронавирусом в возрасте от 60 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился за сутки с 191,7 до 183,7 случая.

За прошедшие сутки было сделано 12 810 тестов на Covid-19, доля положительных результатов уменьшилась с 2% до 1,9%.