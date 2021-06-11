За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 166,4

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

два человека в возрастной группе от 60 до 69 лет,

один человек в возрастной группе от 70 до 79 лет,

три человека в возрастной группе от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 175,7 до 166,4 случая.

За последние сутки проведено 10 362 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,7%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 762 человека, скончались 2449 заразившихся.