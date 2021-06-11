Пт, 11.06.2021
Мы должны знать своё место! Станислав Черчесов, главный тренер сборной России
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 166,4
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ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о шести случаях смерти.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • два человека в возрастной группе от 60 до 69 лет,
  • один человек в возрастной группе от 70 до 79 лет,
  • три человека в возрастной группе от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 175,7 до 166,4 случая.

За последние сутки проведено 10 362 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,7%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 762 человека, скончались 2449 заразившихся.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии было выявлено 3150 случаев Covid-19.

 
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