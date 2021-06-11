За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 166,4

За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 166,4Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о шести случаях смерти.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается о шести случаях смерти.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 175,7 до 166,4 случая.
За последние сутки проведено 10 362 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,7%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 762 человека, скончались 2449 заразившихся.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии было выявлено 3150 случаев Covid-19.