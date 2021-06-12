Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили 21,77% населения

На сегодняшний день хотя бы одну прививку получили 524 986 человек, в том числе 315 083 женщины и 242 179 мужчин, а 411 006 человек закончили вакцинацию.

Люди, получившие обе дозы вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna или вакцину Johnson&Johnson, для которой требуется только одна доза, считаются завершившими процесс вакцинации. Иммунитет к вирусу Covid-19 возникает в разное время после получения разных вакцин.

К 12 июня в стране было сделано 935 992 инъекции вакцин от Covid-19"

Соответственно, 27,81% населения получили первую прививку от Covid-19, а обе - 21,77% населения.

В пятницу прививки получили 13 792 человека, в том числе 3130 человек - первую дозу вакцины, 9 363 человека - вторую, а 1299 человек были вакцинированы Johnson&Johnson, которой требуется всего одна доза.

Вакцинацию проводили 358 учреждений.

На этой неделе темп вакцинации в Латвии был ниже, чем на прошлой неделе. По данным NVD, за первые пять дней предыдущей недели вакцинирован 97 201 человек, а за пять дней на этой неделе - 79 221 человек.