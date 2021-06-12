Кумулятивная заболеваемость в Литве - 132,1 случая на 100 000 жителей, в Эстонии - 78,78

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай коронавируса, скончались четыре человека, сообщил в субботу, 12 июня, Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 132,1 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 216 случаев Covid-19, от коронавируса в Литве скончались 4335 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8776 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3841 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 53 из них, то есть 1,4%.