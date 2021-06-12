Сб, 12.06.2021
Мы рассмотрели это в ассоциации, и мы не готовы. Я хотел бы сказать, что 95% спортивных клубов не готовы открыть двери, потому что охват недостаточен и мы все еще очень ограниченная отрасль. Гинт Кузнецов, глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса
Гинт Кузнецов, глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса

Кумулятивная заболеваемость в Литве - 132,1 случая на 100 000 жителей, в Эстонии - 78,78

Латвийско-эстонская граница ФОТО: EPA/Valda Kalnina

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай коронавируса, скончались четыре человека, сообщил в субботу, 12 июня, Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 132,1 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 216 случаев Covid-19, от коронавируса в Литве скончались 4335 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8776 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3841 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 53 из них, то есть 1,4%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 78,78 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 2,0%.

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