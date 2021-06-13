"Из 100 госпитализированных пациентов, 10-15 домой не возвращаются": врач о тяжелом течении Covid-19

В последнее время вирус особенно бьет по тем, кто страдает от серьезных сопутствующих заболеваний и не был вакцинирован, сообщает Panorāma.

"Жизнь человека - самое дорогое на свете. Ее нельзя купить ни за какие деньги. Я не агитирую, прошу задуматься. Может, теперь подуляжет", - говорит помощник медсестры Центра инфектологии Ирена Элксне. Она работает в самом тяжелом отделении Covid-19. И это еще один сложнейший момент. Пациент, за которым она ухаживала, умер.

Родственников к пациентам с Covid-19 не допускают. Для людей с тяжелым течением болезни врачи - единственные и последние люди, которых они видят.

"Мы сами плачем, это тяжело, очень тяжело", - подчеркивает фельдшер. Она говорит, что к такому количеству смертей невозможно привыкнуть, но это повседневная рутина. И вскоре в палату попадет следующий пациент. "Пациент ушел, и я чищу оборудование. Другого пути нет..." - говорит Элксне.

"Из 100 пациентов, которые попадают в больницу, 10-15 домой не возвращаются. Они умирают", - говорит главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале. Она подтверждает, что тяжелая болезнь, как правило, означает одно - смерть. Очень редко пациенты выживают после интубации и комы.

"Пациенты умирают от прогрессирующей дыхательной недостаточности. Фактически - нет легких. Зачем нужны легкие? Потому что в них происходит обмен кислорода и углекислого газа.

Конечно, мы даем кислород. Конечно, до интубации. Но мы не можем регенерировать легкие", - признает Розентале.

В день съемок в Центре инфекционных заболеваний было 56 пациентов с Covid-19, пятеро из которых - в реанимации. У большинства пациентов есть какие-либо сопутствующие заболевания. И никто не был вакцинирован против Covid-19.

"И кого находит вирус? Наиболее уязвимых, восприимчивых и в которых можно воспроизводиться, жить и развиваться в этих тяжелых формах. У них на фоне - тяжелые заболевания", - добавляет врач.

Помощник медсестры Элксне призывает людей пройти вакцинацию, особенно если они относятся к наиболее уязвимой группе.