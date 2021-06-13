Видео ⟩ В Таллинне мужчина лежал на рельсах: у прибывшей полиции возник конфликт с прохожей

Изначально появившееся в сети TikTok видео позднее было опубликовано и в нескольких группах Facebook, где вызвало общественный резонанс.

Как объяснил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс, в пятницу вечером в 21:12 Центр тревоги получил сообщение, что двое мужчин дрались на трамвайной остановке Sirbi в Таллинне, один из них упал на трамвайные пути и лежал там.

Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшего 45-летнего мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция, отреагировавшая на инцидент, задержала на месте 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"На видеозаписи видно, что данная женщина не желает подчиняться приказам полицейского, и этим, вероятно, обусловлены ее обвинения в адрес полицейского. Ни одна женщина к возбужденному делу не причастна", - добавил Пюсс.

Пресс-секретарь полиции уточнил, что на вызов всегда реагирует ближайший свободный патруль, и в данном случае это были полицейские команды быстрого реагирования, которые тоже патрулируют на улицах.