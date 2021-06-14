Пн, 14.06.2021
Слава и узнаваемость накладывают определенные обязательства. Популярных в обществе людей всегда ставят в пример, поэтому им очень тщательно нужно оценивать, что писать или говорить публично. Иногда помолчать - это определенно лучше, чем публично показать себя болваном. Том Лусис
Том Лусис

Слабый ветер, сильное солнце: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Летний день в Риге ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В понедельник, 14 июня, по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ветер слабый, только в западной части Курземе ожидается умеренный юго-западный ветер, в Вентспилсе он будет усиливаться порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге при умеренном ветре и на солнце температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Погоду в Латвии определяет антициклон.

НАВЕРХ
Back