Слабый ветер, сильное солнце: синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 14 июня, по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 14 июня, по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Ветер слабый, только в западной части Курземе ожидается умеренный юго-западный ветер, в Вентспилсе он будет усиливаться порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха днем поднимется до +19...+24 градусов.
В Риге при умеренном ветре и на солнце температура воздуха поднимется до +23 градусов.
Погоду в Латвии определяет антициклон.