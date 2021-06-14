Пн, 14.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

Затруднено движение по Рижской объездной дороге

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

На этой неделе начнется обновление участка Рижской объездной дороги между Лиепайским и Юрмальским шоссе, поэтому водители должны учитывать, что движение в каждом направлении организовано в одну полосу, а скорость движения ограничена до 70 км/ч. Возможно замедленное движение транспорта.

Необходимо учитывать значительные ограничения движения на участке Таллиннского шоссе (A1) от Звейниекциемса до Дунте - чтобы проехать этот ремонтируемый участок, может понадобиться 50 минут. На региональной дороге Тукумс - Кулдига (P121) на участке от Лидумы до Гренчи потребуется 40 минут, столько же понадобится, чтобы пересечь два ремонтных участка у Салдуса на региональной дороге Бутнари - Салдус - Эзере (P105) из Бутнари в Салдус и из Салдуса до пересечения с дорогой Салдус - Кудрас (V1162).

Всего строительные работы ведутся на более чем 90 участках государственных дорог. В основном это дороги регионального значения. С информацией можно ознакомиться на сайте VSIA Latvijas Valsts ceļi www.lvceli.lv.

Крупнейшие ограничения движения на основных дорогах страны:

  • На Таллиннском шоссе (A1) на участке от Видземского шоссе (A2) до Сигули ведутся работы по повышению безопасности дорожного движения. Скорость ограничена до 70 км/ч, а расчетное время пересечения строительной площадки - 25 минут;
  • На Таллиннском шоссе (A1) на участке Звейниекциемс - Дунте обновляется дорожное покрытие. Скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, движение организовано в два этапа со светофором и может занять 50 минут;
  • В Иецаве, на улице Ригас (A7) на участке от шоссе Иецава - Стелпе - шоссе Стелпе (P92) до улицы Упес, где восстанавливается тротуар, движение организовано с помощью дорожных знаков, указателей и подвижных щитов дорожных знаков, скорость ограничена до 50 км/ч. Движение в один этап организовано светофором. Предельная ширина - 4,3 м. Расчетное время прохождения - 25 минут;
  • На автомагистрали Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово) (A12) на участке от Грейшканы до улицы Ригас есть 4 светофора и установлено ограничение скорости до 50 и 70 км/ч. Пересечение может занять 35 минут;
  • Несколько отрезков в состоянии ремонта на дороге российская граница (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (A13). Более значительные ограничения движения еще на двух участках: от Резекне до Бекши, где скорость ограничена до 70, 50 и 30 км/ч, пять светофоров, расчетное время пересечения - 35 минут, а также от Малты до поворота на Феймани, где скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, на время строительства асфальтового покрытия будет перекрыта одна полоса движения и организовано двустороннее движение со светофором. Расчетное время пересечения - 30 минут.

Основные ограничения движения на государственных региональных дорогах:

  • На участке автомагистрали Тукумс - Кулдига (P121) от Лидумы до Гренчи, где ведутся работы по реконструкции дороги, установлены ограничения скорости до 50 и 70 км/ч, на трех участках движение регулируется светофорами, еще на трех - по одной полосе с указателями приоритета. Пересечение может занять 45 минут;
  • Скорость на дороге Пуре - Ауце - Гривайши (P96) на участке от Дорупе до пересечения с дорогой Добеле - Кримунас - Залениеки (V1098) ограничена до 50 и 70 км/ч, время пересечения участка - 25 минут;
  • На трассе Екабпилс - граница Литвы (Нерета) (P75) на участке от Доломита до Биржи ограничение скорости - 50 и 70 км/ч, пять светофоров. Расчетное время пересечения - 30 минут;
  • На трассе Резекне - Гулбене (P36) на участке Болупе - Гулбене скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, установлен один светофор. Расчетное время пересечения - 30 минут;
  • На дороге Плявиняс - Мадона - Гулбене (P37) на участке от Плявиняс до Айвиексте на трех участках движение регулируется светофорами. Расчетное время пересечения - 25 минут;
  • По трассе Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8) на участке от Турайды до Сигулды движение организовано в три этапа со светофорами. Запрещается движение грузового транспорта по строительному объекту, пересечение участка может занять 25 минут;
  • На шоссе Дучи - Лимбажи (P53) на участке от Ладе до Лимбажи пять светофоров, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, время пересечения участка - 25 минут;
  • Скорость на автодороге Ливаны - Прейли (P63) на участке Ливаны - Рожупе ограничена до 50 и 70 км/ч, на двух участках движение регулируется светофором, пересечение участка может занять 30 минут;
  • Два светофора на автомагистрали Кекава - Скайсткалне (P89) на участке от Стелпе до Барбеле, скорость ограничена до 50 км/ч, пересечение займет 30 минут;
  • На участке автомагистрали Елгава - Добеле (P97) на отрезке от Елгавы до Эмбурги движение регулируется светофорами на трех участках, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, пересечение участка занимает 35 минут;
  • Три светофорных участка на дороге Елгава - Стальгене - Цоде (P94) от Елгавы до Эмбурги, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, расчетное время пересечения ремонтного участка - 25 минут;
  • На участке автомагистрали Смилтене - Валка (P24) от Смилтене до реки Вия восстанавливается тротуар и реконструируется мост. На объекте два светофора, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, расчетное время пересечения составляет 25 минут;
  • Ограничение скорости на дороге Тукумс - Ауце - граница Литвы (Витини) на участке от Васки до Биксти - 50 и 70 км/ч, на одном участке движение регулируется светофором, а пересечение занимает 30 минут.

Основные ограничения движения на государственных дорогах местного значения:

  • На трассе Салдус - Кудра (V1162) от Салдуса до карьера Куму движение на трех отрезках регулируется светофором, один - дорожными знаками. Ограничение скорости - 50 км/ч. Расчетное время прохождения - около 40 минут.

Основные ограничения движения на мостах:

  • Реконструкция моста Маза Югла у Тинужского шоссе Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10) на 34,8-м километре. Движение организовано со светофором, ограничение ширины - 2,7 метра. Мост закрыт для грузового транспорта до 30 июня.
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