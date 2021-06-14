Затруднено движение по Рижской объездной дороге

Необходимо учитывать значительные ограничения движения на участке Таллиннского шоссе (A1) от Звейниекциемса до Дунте - чтобы проехать этот ремонтируемый участок, может понадобиться 50 минут. На региональной дороге Тукумс - Кулдига (P121) на участке от Лидумы до Гренчи потребуется 40 минут, столько же понадобится, чтобы пересечь два ремонтных участка у Салдуса на региональной дороге Бутнари - Салдус - Эзере (P105) из Бутнари в Салдус и из Салдуса до пересечения с дорогой Салдус - Кудрас (V1162).