В Земгале в ДТП погиб человек
В воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщает Госполиция.
В воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщает Госполиция.
ДТП с погибшим произошло в Земгале.
Зарегистрирована 71 автоавария, в том числе семь с пострадавшими.
На дорогах задержаны 14 пьяных водителей и один водитель под воздействием наркотиков, оформлено 243 протокола о превышении скорости. В целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 494 протокола.