Пн, 14.06.2021
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В Земгале в ДТП погиб человек

ДТП на дороге. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщает Госполиция.

ДТП с погибшим произошло в Земгале.

Зарегистрирована 71 автоавария, в том числе семь с пострадавшими.

На дорогах задержаны 14 пьяных водителей и один водитель под воздействием наркотиков, оформлено 243 протокола о превышении скорости. В целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 494 протокола.

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