В Земгале в ДТП погиб человек

Зарегистрирована 71 автоавария, в том числе семь с пострадавшими.

На дорогах задержаны 14 пьяных водителей и один водитель под воздействием наркотиков, оформлено 243 протокола о превышении скорости. В целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 494 протокола.