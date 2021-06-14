"Нет причин расслабляться": президент Банка Латвии прокомментировал перспективы развития экономики

Он также отметил, что в связи с восстановлением экономики в июне, как и планировалось, государство может прекратить массовую поддержку предприятий, сохранив поддержку только в определенных секторах, таких как туризм. "Не в такой степени, как раньше, но некоторым секторам все еще можно помогать", - сказал президент Банка Латвии.

При этом Казакс подчеркнул, что пандемия Covid-19 еще не закончилась, поэтому нет причин расслабляться, то есть нужно сделать много "домашней работы", чтобы, например, дети могли вернуться в школу осенью.

Хуже, чем в Литве и Эстонии

Глава Банка Латвии также признал, что Латвия пострадала от коронавирусного кризиса немного больше, чем Литва и Эстония, что в основном связано со структурой экономики. "У нас была большая доля воздушного транспорта, у нас была большая доля транзита, поэтому кризис сильнее ударил по нам. В то же время не было очень значительной разницы в преодолении этого конкретного кризиса", - сказал Казакс.

Он также отметил, что за последние десять лет и Литва, и Эстония развивались быстрее, чем Латвия. "Просто потратив больше денег, мы не сможем догнать Литву и Эстонию", - сказал Казакс, добавив, что качество рынка труда необходимо улучшить за счет переквалификации, следует продолжать упорядочивание школьной сети и др.